Defensoría advierte al presidente posibles riesgos sobre la suspensión de órdenes de captura y las ZUT

Luego de que se conociera que el Frente Comuneros del Sur, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano tendrán sus zonas de ubicación temporal (ZUT), al igual que el Clan del Golfo, la Defensoría del Pueblo alertó que, si bien el presidente tiene la discrecionalidad para adoptar la medida y solicitar la suspensión de órdenes de captura:

“Las decisiones relacionadas con las ZUT requieren motivación suficiente, delimitación temporal, territorial y personal, así como mecanismos efectivos de control y verificación. Particularmente, según la ley, las ZUT únicamente se pueden establecer en un estado avanzado del proceso de paz”.

¿El proceso con grupos armados ha avanzado lo suficiente para instalar las ZUT?

Para medir el avance de los diálogos, bajo la política de paz total, el Gobierno estableció tres fases: 1. El desescalamiento de las violencias, 2. La transformación territorial y 3. El tránsito a la civilidad de los integrantes de grupos armados.

Las ZUT, de acuerdo con la entidad, únicamente deben instalarse “cuando ya es viable el desarme, desmovilización y reintegración a la vida civil de los miembros del grupo”.

Solo así “se garantizará su idoneidad frente a la finalidad de hacer viable la entrega o sometimiento a la justicia (…) esto es, su tránsito al Estado de derecho” y, de momento, no parecen existir mecanismos de verificación y monitoreo para establecer el nivel de los procesos activos, de manera diferenciada.

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Un llamado a reconsiderar la decisión o presentar pruebas sobre el avance de los diálogos:

En su análisis sobre las ZUT y la idoneidad de levantar las órdenes de captura a los integrantes de grupos en conversaciones con el Gobierno, la Defensoría señaló que se “debe sustentar la idoneidad de las medidas para lograr el desarme, no como algo hipotético o posible, sino cercano”.

Hasta entonces, seguirán alertando riesgos en el proceso de reparación de las víctimas, las elecciones presidenciales y el respeto de comunidades concentradas en las ZUT, entre ellas, grupos indígenas.

Su llamado, dirigido al presidente de la República, es “a motivar adecuadamente sus decisiones y a mitigar estos riesgos antes de avanzar en los traslados y concentración en las ZUT”.