CANAL RCN
Colombia

Defensoría advierte al presidente posibles riesgos sobre la suspensión de órdenes de captura y las ZUT

La entidad recordó que las ZUT deben establecerse, únicamente, cuando el proceso se encuentre en un estado avanzado y el desarme parezca cercano.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
07:17 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luego de que se conociera que el Frente Comuneros del Sur, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano tendrán sus zonas de ubicación temporal (ZUT), al igual que el Clan del Golfo, la Defensoría del Pueblo alertó que, si bien el presidente tiene la discrecionalidad para adoptar la medida y solicitar la suspensión de órdenes de captura:

“Las decisiones relacionadas con las ZUT requieren motivación suficiente, delimitación temporal, territorial y personal, así como mecanismos efectivos de control y verificación. Particularmente, según la ley, las ZUT únicamente se pueden establecer en un estado avanzado del proceso de paz”.

No solo el Clan del Golfo: otros grupos criminales tendrán sus Zonas de ubicación temporal
RELACIONADO

No solo el Clan del Golfo: otros grupos criminales tendrán sus Zonas de ubicación temporal

¿El proceso con grupos armados ha avanzado lo suficiente para instalar las ZUT?

Para medir el avance de los diálogos, bajo la política de paz total, el Gobierno estableció tres fases: 1. El desescalamiento de las violencias, 2. La transformación territorial y 3. El tránsito a la civilidad de los integrantes de grupos armados.

Las ZUT, de acuerdo con la entidad, únicamente deben instalarse “cuando ya es viable el desarme, desmovilización y reintegración a la vida civil de los miembros del grupo”.

Solo así “se garantizará su idoneidad frente a la finalidad de hacer viable la entrega o sometimiento a la justicia (…) esto es, su tránsito al Estado de derecho” y, de momento, no parecen existir mecanismos de verificación y monitoreo para establecer el nivel de los procesos activos, de manera diferenciada.

Fiscalía ratifica su negativa a levantar las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo
RELACIONADO

Fiscalía ratifica su negativa a levantar las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo

Un llamado a reconsiderar la decisión o presentar pruebas sobre el avance de los diálogos:

En su análisis sobre las ZUT y la idoneidad de levantar las órdenes de captura a los integrantes de grupos en conversaciones con el Gobierno, la Defensoría señaló que se “debe sustentar la idoneidad de las medidas para lograr el desarme, no como algo hipotético o posible, sino cercano”.

Hasta entonces, seguirán alertando riesgos en el proceso de reparación de las víctimas, las elecciones presidenciales y el respeto de comunidades concentradas en las ZUT, entre ellas, grupos indígenas.

Su llamado, dirigido al presidente de la República, es “a motivar adecuadamente sus decisiones y a mitigar estos riesgos antes de avanzar en los traslados y concentración en las ZUT”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

¿Qué se sabe de los 17 heridos que deja un accidente múltiple en El Santuario, Antioquia?

Elecciones en Colombia

La cuenta regresiva para la primera vuelta va de la mano con la falta de debates entre candidatos

Transmilenio

¿Qué medidas toma Transmilenio por los colados y otras conductas inadecuadas?

Otras Noticias

Licencia de conducción

Licencia de conducción en Colombia: así puede verificar si es original en el RUNT

Conozca el LINK oficial para verificar la autenticidad.

Artistas

Murió estrella de la salsa: hay dolor en el género

El cantante había enfrentando varios problemas de salud en el último tiempo.

Santa Fe

🔴Santa Fe vs. Platense, última oportunidad en Libertadores: hora y canal para ver EN VIVO

La casa de los famosos

Revolución en La Casa de los Famosos Colombia 2026: se tomó una decisión que sorprendió a todos

Cuidado personal

¿Hay cambios emocionales al perder el celular?: esto respondieron los expertos