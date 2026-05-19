Figura de Brasil que se quedó afuera del Mundial por Neymar, se pronunció

La convocatoria oficial de Brasil para el Mundial dejó varias reacciones, pero una de las situaciones que más ruido produjo fue la ausencia de Joao Pedro. El delantero brasileño, que viene teniendo regularidad en el fútbol inglés y ha mostrado continuidad en la Premier League, no apareció entre los elegidos por el entrenador Carlo Ancelotti para disputar la máxima cita del fútbol internacional.

Su no inclusión sorprendió a una parte importante del entorno futbolístico brasileño. En una selección históricamente exigente y con alta competencia en ataque, muchos esperaban ver al atacante dentro del listado final, especialmente por el ritmo competitivo que ha mantenido en una de las ligas más fuertes del mundo.

Tras conocerse la decisión técnica, el propio futbolista decidió pronunciarse públicamente con un mensaje sereno, pero cargado de sentimiento por no poder cumplir uno de los objetivos más importantes de su carrera.

“Intenté dar lo mejor de mí en todo momento. Desafortunadamente, no fue posible cumplir el sueño de representar a mi país en un Mundial. Pero me mantengo tranquilo y enfocado, como siempre trato de estar”, expresó el delantero.

¿La vuelta de Neymar cambió el panorama para Joao Pedro?

Uno de los puntos que más ha llamado la atención alrededor de la convocatoria tiene relación con la presencia de Neymar. El histórico atacante brasileño sí logró entrar en la lista definitiva, situación que habría influido directamente en la composición ofensiva diseñada por Ancelotti.

Aunque Brasil cuenta con múltiples alternativas en ataque, la recuperación y regreso de Neymar terminó modificando el panorama competitivo dentro del grupo de delanteros. Para varios analistas, el espacio disponible en la convocatoria se redujo y Joao Pedro terminó siendo uno de los sacrificados pese a su presente en Europa.

La experiencia, el peso histórico y la influencia futbolística de Neymar continúan siendo argumentos fuertes dentro de la selección brasileña, incluso en medio de un recambio generacional que sigue tomando fuerza.

¿Cómo reaccionó Joao Pedro tras quedarse sin Mundial?

Lejos de apuntar contra la decisión del cuerpo técnico, Joao Pedro optó por un discurso de madurez y respaldo hacia sus compañeros. En su mensaje dejó claro que, aunque la noticia representa una decepción personal, mantendrá el compromiso con su carrera y apoyará a Brasil durante el torneo.

“Las alegrías y las frustraciones son parte del fútbol. Desde ahora en adelante, le deseo la mejor de las suertes a todos los que están ahí y seré un aficionado más apoyándolos para que traigan el hexacampeonato a casa”, añadió.

Sus palabras fueron bien recibidas por numerosos aficionados, quienes destacaron la forma en la que manejó un momento complejo a nivel profesional. Mientras Brasil se prepara para afrontar un nuevo reto mundialista bajo la dirección de Carlo Ancelotti, Joao Pedro deberá pasar la página y enfocarse en seguir construyendo argumentos desde el fútbol europeo, con la expectativa de mantenerse en el radar de la selección para futuras competencias internacionales.