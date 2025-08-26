Adultos mayores podrán recibir subsidio de más de 200.000 pesos: así podrán inscribirse

Durante las últimas horas, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) ha anunciado la apertura oficial de inscripciones para el nuevo programa Renta Básica Solidaria, que forma parte fundamental del Pilar Solidario de la Reforma Pensional.

Con esto, el Gobierno Nacional busca asegurar la dignidad económica de la población más vulnerable, con un enfoque inicial en los adultos mayores que no cuentan con una pensión. Se estima que el programa podría beneficiar a 1.4 millones de colombianos en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad.

RELACIONADO Colombianos tendrían importante subsidio para pagar más de la mitad de la factura de internet

El financiamiento de este programa se realizará a través de los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional y del Presupuesto General de la Nación, garantizando su sostenibilidad en el mediano plazo.

¿Quiénes pueden acceder a Renta Básica Solidaria?

En primera medida, el solicitante debe pertenecer a alguno de los grupos A, B y C del Sisbén IV, con prioridad para aquellos en condición de pobreza extrema y pobreza, clasificados en los subgrupos A y B.

En edad, los que podrán aplicar son hombres a partir de los 65 años y mujeres desde los 60 años, con la condición de que no estén pensionados.

La salvedad se hará para hombres desde los 55 años y mujeres desde los 50 años con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, siempre y cuando no sean pensionados.

RELACIONADO Trabajadores en Colombia tendrán pensión especial por estas razones específicas

El programa también incluye a grupos poblacionales específicos que enfrentan mayores barreras, como campesinos, miembros de comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y rom, así como a cuidadores de personas con discapacidad que no cuenten con ingresos propios.

¿Cómo inscribirse para ser parte de Renta Básica Solidaria?

Para acceder al subsidio, las personas interesadas deberán diligenciar el formulario habilitado en la página oficial de Prosperidad Social.

Quienes pertenezcan al programa de Colombia Mayor no tendrán que hacer este proceso, pues se tomará de manera automática desde el gobierno nacional.

Es importante destacar que el DPS ha hecho un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar por personas o grupos que cobren por realizar la gestión de inscripción. La vinculación al programa es un trámite personal que solo debe realizarse a través de los canales oficiales.

Renta Básica Solidaria y su Rol en el Pilar Solidario

Este programa es una pieza clave dentro de la Reforma Pensional. El Gobierno proyecta que el beneficio, que ascenderá a un monto mensual equivalente al valor para superar la línea de pobreza extrema, tendrá un impacto significativo en la reducción de la pobreza monetaria en el país.

Aunque las inscripciones se han abierto ya, los giros de este nuevo subsidio comenzarán una vez que la Ley de Reforma Pensional entre en vigencia, algo que se espera ocurra en el año 2026.