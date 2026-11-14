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Resultados de la Lotería de Boyacá del 14 de noviembre de 2026: conoce el premio mayor

Revise los resultados de la Lotería de Boyacá del 14 de noviembre de 2026 y verifique si es el ganador del premio mayor y otros premios del sorteo.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 14 de noviembre de 2026: conoce el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

noviembre 14 de 2026
09:30 p. m.
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La Lotería de Boyacá realizó este sábado 14 de noviembre de 2026 el sorteo 4650, con un premio mayor de $15.000 millones para el billete completo.

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La jornada también incluyó premios secos y un bono prenavideño. Si compró un billete o una fracción, tenga a mano el comprobante para revisar las cifras y la serie.

Número y resultados de la Lotería de Boyacá del 14 de noviembre de 2026

  • Número ganador: XXXX
  • Serie ganadora: XXX
  • Premio mayor: $15.000 millones.
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Para ganar el premio mayor, las cuatro cifras del billete deben coincidir en el mismo orden con el número ganador. La serie también debe ser la misma. En este sorteo, el premio bruto por una fracción ganadora fue de $3.750 millones, antes de los descuentos correspondientes.

El plan incluyó premios secos como Fortuna, de $1.000 millones, y Alegría, de $400 millones, por billete completo. También hubo premios por aproximación.

Por ejemplo, acertar las cuatro cifras del premio mayor con una serie diferente tiene un premio propio. Por eso, vale la pena revisar la lista completa antes de desechar el comprobante.

¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá y cómo se cobra un premio?

Para participar, se puede comprar un billete completo o una fracción en los puntos de venta autorizados o en los canales digitales habilitados. En el sorteo del 14 de noviembre, el billete costó $20.000 y estuvo dividido en cuatro fracciones de $5.000 cada una.

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El bono prenavideño se jugó en un lanzamiento aparte. Para ganarlo, había que acertar las seis cifras en el orden exacto. El reglamento fijó un premio de $50 millones para el billete completo y de $10 millones por fracción.

Si su jugada resultó premiada, conserve el billete o el comprobante digital y consulte con la Lotería de Boyacá el trámite de cobro. El procedimiento depende del monto del premio.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*

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