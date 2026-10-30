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Banco de la República mantiene las tasas en 12,25% y anuncia millonaria compra de dólares al Gobierno

La operación busca fortalecer las reservas internacionales y darle mayor liquidez al Gobierno.

Banrep
Banrep /Foto: Banco de la República

Noticias RCN

octubre 30 de 2026
02:33 p. m.
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El Banco de la República es la entidad encargada de tomar decisiones de política monetaria en Colombia. Una de sus principales herramientas es la tasa de interés de intervención, que sirve como referencia para el costo del dinero en la economía.

Cuando esta tasa se mantiene elevada, los créditos pueden resultar más costosos y el consumo y la inversión tienden a moderarse. Esta medida busca controlar las presiones inflacionarias, es decir, evitar que los precios de bienes y servicios sigan aumentando a un ritmo elevado.

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En su decisión más reciente, la Junta Directiva del Emisor resolvió conservar la tasa en 12,25 %, nivel que se mantiene desde octubre.

¿Por qué el Banco de la República dejó las tasas en 12,25%?

La decisión significa que el Banco no aplicará, por ahora, un nuevo aumento ni una reducción en su tasa de referencia.

Este indicador influye en los intereses que cobran las entidades financieras por diferentes productos, como créditos de consumo, préstamos comerciales y otras modalidades de financiación. Sin embargo, no significa que todos los bancos deban cobrar exactamente el 12,25%, pues cada entidad establece sus tasas de acuerdo con las condiciones del mercado y el tipo de préstamo.

La tasa también es una herramienta para controlar la inflación. Cuando el costo del crédito es más alto, las personas y las empresas pueden reducir sus gastos y solicitudes de financiación, lo que contribuye a moderar la demanda de productos y servicios.

Banco de la República comprará US$2.000 millones al Gobierno: ¿para qué?

Además de mantener las tasas, el Banco anunció la compra de 2.000 millones de dólares al Gobierno Nacional para acumular reservas internacionales.

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Esta operación consiste en que el Estado vende esas divisas al Banco de la República y recibe a cambio su equivalente en pesos colombianos. De esta manera, el Gobierno obtiene recursos en moneda nacional que puede utilizar para atender sus necesidades de liquidez.

Las reservas internacionales, por su parte, son activos en moneda extranjera que administra el Banco de la República y que sirven como respaldo para la economía del país frente a posibles dificultades externas.

¿Cuánto dinero representan los US$2.000 millones?

La compra anunciada equivale a más de 6 billones de pesos colombianos, dependiendo de la tasa de cambio utilizada para realizar la operación.

En términos sencillos, el Banco de la República entregará pesos al Gobierno a cambio de los dólares. Esto permite que el Estado tenga mayor disponibilidad de recursos en moneda nacional, mientras el Emisor incorpora esas divisas a sus reservas internacionales.

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