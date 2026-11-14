Resultado Super Astro Luna hoy, 14 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

La suerte no se acumula de un sorteo a otro. Esta es una de las características que deben tener presentes quienes participan en el Super Astro Luna, especialmente durante un fin de semana en el que se realizarán varias extracciones consecutivas.

El 14 de noviembre de 2026, el juego tendrá una nueva jornada nocturna en Colombia, en la que se seleccionarán cuatro cifras y un signo zodiacal.

Aunque algunos participantes acostumbran repetir sus combinaciones durante varios días, cada extracción tiene un resultado independiente. Por lo tanto, una apuesta que no obtuvo premio anteriormente no adquiere mayores posibilidades de ganar en la siguiente jornada.

El sorteo del sábado también hará parte de la programación del puente festivo, durante el cual el Super Astro Luna mantendrá sus extracciones.

Resultado del Super Astro Luna hoy 14 de noviembre de 2026

El más reciente sorteo del Super Astro Luna se realizó a las 10:42 de la noche de este 14 de noviembre de 2026.

En esta ocasión, las balotas determinaron que la combinación ganadora fue:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

En consecuencia, los participantes deberán comprobar que la combinación publicada corresponda a la fecha del sábado 14 de noviembre.

También será necesario verificar el orden de las cifras, debido a que las categorías de premios exigen coincidencias específicas.

Por ejemplo, tener los mismos cuatro dígitos en un orden diferente no equivale a acertar la combinación completa.

El signo zodiacal constituye otro elemento fundamental, pues debe coincidir con el resultado oficial para acceder a las categorías contempladas en el juego.

¿Qué ocurre con una apuesta del Super Astro Luna que no resulta ganadora?

Una de las dudas que pueden surgir entre los participantes es si una apuesta que no obtuvo premio puede utilizarse nuevamente en otra extracción.

En el Super Astro Luna, cada participación corresponde al sorteo y la fecha registrados en el comprobante.

Esto significa que una apuesta realizada para el sábado 14 de noviembre no participa automáticamente en las extracciones del domingo o del lunes festivo.

Quienes deseen utilizar la misma combinación en otra jornada deberán registrar una nueva apuesta, de acuerdo con las condiciones del juego.

También es importante aclarar que repetir determinados números no aumenta sus probabilidades de aparecer en una extracción posterior.

Los resultados anteriores pueden consultarse como parte del historial, pero no permiten establecer patrones seguros para anticipar futuras combinaciones.

En cuanto a los premios, el juego contempla categorías por acertar las cuatro cifras, las tres últimas o las dos últimas, siempre con el signo zodiacal correspondiente y bajo las reglas del operador.

Los participantes que identifiquen una coincidencia deberán conservar el comprobante original y consultar los procedimientos establecidos para reclamar el dinero.

Después de la jornada del sábado, el Super Astro Luna continuará su programación el domingo 15 de noviembre, con una extracción prevista para las 8:30 de la noche.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.