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Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 21 de octubre de 2026

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 21 de octubre.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 12 de agosto de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

octubre 21 de 2026
09:36 p. m.
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Este miércoles 21 de octubre de 2026 se realizaron los sorteos de las loterías de Manizales, Valle y Meta, tres de los juegos de azar más tradicionales de Colombia.

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Miles de apostadores estuvieron pendientes de los números ganadores y las series correspondientes a los premios mayores, con la ilusión de convertirse en los nuevos millonarios del país.

Resultados de la Lotería de Manizales 21 de octubre

La Lotería de Manizales realizó su sorteo 4978, con un premio mayor anunciado de 3.000 millones de pesos.

Loteria de Manizales

Los resultados de este miércoles fueron:

  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX
  • Premio mayor: $3.000 millones.
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Para participar, los jugadores deben adquirir un billete o fracción en los puntos autorizados. El premio depende de las coincidencias entre el número, la serie y las condiciones establecidas.

Por su parte, la Lotería del Valle también entregó una nueva oportunidad de ganar, con un premio mayor de 9.000 millones de pesos.

Los resultados fueron:

  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX
  • Premio mayor: $9.000 millones

Resultado de la Lotería del Meta del 21 de octubre de 2026

La Lotería del Meta completó su sorteo 3321, con un premio mayor de 1.800 millones de pesos.

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Los números correspondientes fueron:

  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX
  • Premio mayor: $1.800 millones

Para jugar, los interesados deben comprar un billete o fracción mediante distribuidores autorizados. Además del premio principal, existen premios secos y aproximaciones, según el plan vigente.

Quienes participaron deben conservar su billete en buen estado y verificar cuidadosamente las cifras publicadas.

Los resultados definitivos pueden consultarse en los canales oficiales de cada lotería, donde también se informa sobre los procedimientos y requisitos para reclamar los premios obtenidos.

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