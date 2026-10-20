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Alivio para miles de empleados: la decisión de la Corte sobre la cobertura de las ARL

Esto es todo lo que debe saber sobre este tema.

Foto: Diseñada por Magnific

Noticias RCN

octubre 20 de 2026
12:02 p. m.
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La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo clave que protege a los empleados y a sus familias ante imprevistos ocurridos en las inmediaciones de los centros de trabajo.

El alto tribunal determinó que las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) tienen la obligación de responder y reconocer las prestaciones económicas y asistenciales —incluyendo la pensión de sobrevivientes— cuando un trabajador sufre un accidente antes de iniciar formalmente su jornada, siempre y cuando exista un vínculo directo con la actividad laboral o las exigencias de la empresa.

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El pronunciamiento de la corporación judicial se dio al estudiar un caso en el que un operario sufrió un trágico accidente debido al colapso de un elemento de infraestructura en las instalaciones de la obra, justo en los momentos previos a ingresar formalmente a sus labores cotidianas.

A raíz del suceso, la familia solicitó el reconocimiento de las indemnizaciones y coberturas correspondientes a través del sistema de riesgos laborales.

Aunque en primera instancia un despacho judicial falló a favor de los afectados y condenó a la ARL a responder, la decisión fue revocada posteriormente por un Tribunal Superior, lo que obligó a que el expediente llegara a manos de la Corte Suprema de Justicia para un análisis definitivo.

La decisión de la Corte sobre la cobertura de las ARL

Al estudiar el recurso, la Sala Laboral de la Corte aclaró que el concepto de accidente de trabajo no debe interpretarse de manera restrictiva o limitarse exclusivamente al segundo exacto en el que el empleado empieza a ejecutar sus funciones específicas. El tribunal enfatizó que llegar con anticipación al lugar de trabajo responde muchas veces al cumplimiento de los deberes de disciplina, puntualidad y sujeción a las dinámicas operativas impuestas por el empleador.

Por esta razón, si un trabajador se encuentra en las inmediaciones o predios de la compañía acatando estas condiciones de inmediatez y sufre un percance, este escenario se enmarca dentro del entorno de riesgos del trabajo.

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Del mismo modo, la corporación recordó que el sistema de riesgos profesionales opera bajo la premisa de la responsabilidad objetiva, lo que significa que no es indispensable demostrar que el empleador obró con culpa o negligencia para que la ARL deba asumir su respectiva responsabilidad económica y de cobertura.

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