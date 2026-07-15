Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 15 de julio de 2026

Las principales loterías de Colombia realizaron un nuevo sorteo este miércoles 15 de julio de 2026, entregando millonarios premios a los apostadores de todo el país. Si compró un billete de la Lotería de Manizales, Lotería del Valle o Lotería del Meta, este es el momento de revisar los resultados y verificar si la suerte estuvo de su lado.

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Recuerde que los números ganadores deben confirmarse siempre a través de los canales oficiales de cada lotería antes de iniciar cualquier trámite de reclamación del premio.

Resultados de la Lotería de Manizales 15 de julio

La Lotería de Manizales celebró una nueva edición de su tradicional sorteo de los miércoles, que desde esta fecha estrena un renovado plan de premios con un premio mayor de $3.000 millones, además de múltiples premios secos.

Premio mayor

Número: XXXX

Serie: XXX

Lotería del Valle

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Lotería del Meta

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Revise bien su billete antes de desecharlo

Las loterías de Manizales, Valle y Meta hacen parte de los sorteos tradicionales que se realizan cada semana y entregan premios por miles de millones de pesos, además de reconocimientos por aproximaciones, series y premios secos, de acuerdo con el plan de premios de cada entidad.

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Por esa razón, es recomendable revisar cuidadosamente tanto el número como la serie del billete antes de darlo por perdido, ya que algunos apostadores obtienen premios secundarios sin haber acertado el premio mayor.

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, recuerde que estos sorteos se realizan semanalmente y ofrecen nuevas oportunidades para participar por importantes bolsas de premios.