Pasajeros de atrás sin cinturón pueden causar costosa multa en Colombia: esto dice el Código de Tránsito

Viajar en los asientos traseros de un carro no significa estar exento de utilizar el cinturón de seguridad en Colombia.

El Código Nacional de Tránsito establece esta obligación para los ocupantes del vehículo y contempla sanciones cuando se incumple. Sin embargo, existe una condición relacionada con el año de fabricación del automotor que los conductores deben tener presente.

¿Es obligatorio usar cinturón de seguridad en los asientos traseros?

El artículo 82 del Código Nacional de Tránsito establece que el cinturón de seguridad debe ser utilizado tanto por el conductor como por los pasajeros que ocupen los asientos delanteros del vehículo mientras circulen por las vías del territorio nacional.

La misma norma amplía esta obligación para quienes viajan atrás, pero establece una condición específica:

“A partir de los vehículos fabricados en el año 2004, se exigirá el uso de cinturones de seguridad en los asientos traseros, de acuerdo con la reglamentación que sobre el particular expida el Ministerio de Transporte”.

Esto significa que quienes viajen en la parte trasera de vehículos fabricados desde 2004 deben utilizar los cinturones instalados en esos puestos.

¿Cuál es la multa por no usar cinturón de seguridad en Colombia?

El Código Nacional de Tránsito contempla esta conducta dentro de la infracción C.6, definida como “no utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo”.

La sanción corresponde a una infracción tipo C, equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), aproximadamente unos $711.750 en 2026.

Hay una precisión importante, pues aunque un pasajero viaje sin cinturón, no necesariamente significa que el comparendo sea impuesto directamente a esa persona. De acuerdo con las reglas del Código, la responsabilidad de determinadas infracciones puede recaer sobre el conductor y/o propietario, según corresponda.

Por esta razón, antes de iniciar un recorrido, el conductor debe verificar que los ocupantes utilicen correctamente los elementos de seguridad disponibles.

Más allá de evitar una sanción económica, el cinturón reduce el riesgo de lesiones graves durante un accidente. La obligación, por tanto, no termina en los puestos delanteros: en los vehículos cobijados por la norma, quienes viajan atrás también deben llevarlo puesto.