Ministro de Hacienda anuncia recorte de $21,9 billones al presupuesto 2026

En la clausura de la Convención Bancaria de Asobancaria en Cartagena, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, sorprendió con un anuncio de ajuste fiscal.

El funcionario confirmó que mañana presentará ante el consejo de ministros una propuesta para recortar $21,9 billones del Presupuesto General de la Nación correspondiente al año 2026, actualmente en ejecución.

El ministro reconoció que el nuevo monto del presupuesto para 2027, radicado esta semana en el Congreso, no fue bien recibido en algunos sectores, pero aclaró que el ajuste inmediato se aplicará sobre las cuentas del presente año.

Ajuste fiscal en curso

“Es recorte del año 2026, no del presupuesto que presentamos ayer del 2027”, precisó Gómez Martínez, al explicar que la medida busca garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en medio de las presiones fiscales. El ajuste será discutido en el consejo de ministros antes de su implementación.

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Proyecto de ley de rescate financiero

El jefe de la cartera de Hacienda también adelantó que a finales de septiembre presentará una ley de rescate financiero. Según aclaró, esta iniciativa no contempla nuevos impuestos, sino mecanismos para fortalecer la estabilidad del sistema económico y atender las necesidades de liquidez del Estado.