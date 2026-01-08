Tome nota: Así funcionará la nueva alerta en celulares para detectar llamadas de estafa

Las estafas a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto han alcanzado niveles críticos en Colombia. De acuerdo con cifras expuestas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en la Resolución 8308 de 2026, las pérdidas y reclamaciones asociadas al fraude móvil superan los $252 millones de pesos diarios en el país, una cifra impactante que obligó a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

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Ante esta coyuntura, los teléfonos celulares en el territorio nacional comenzarán a avisar de forma preventiva cuando una comunicación entrante corresponda a un intento de estafa o suplantación.

¿En qué consiste la medida y cómo funcionará?

La nueva regulación ordena a los operadores de telefonía móvil monitorear y analizar el comportamiento del tráfico telefónico en tiempo real. Cuando el sistema detecte patrones atípicos —por ejemplo, un número desconocido que realice cientos de llamadas cortas e intempestivas en cuestión de minutos—, se activará de forma automática en la pantalla del usuario la etiqueta "Alerta de llamada sospechosa".

Esta notificación actuará como un aviso de precaución para que el ciudadano evalúe si contestar o no y evite compartir datos confidenciales, como contraseñas bancarias, claves dinámicas o información personal.

La entidad aclaró que la alerta no significa que la llamada sea un fraude, sino que constituye una señal preventiva para que el usuario actúe con mayor cautela antes de entregar información o continuar la conversación.

Identificación comercial y bloqueo de spam

La normativa de la CRC no solo se limita a frenar las llamadas delictivas, sino que aborda el acoso comercial y la suplantación de identidad en distintas fases:

Llamadas publicitarias etiquetadas: Las empresas y comercios deberán registrar formalmente sus líneas. De esta forma, cuando entre una comunicación de venta de servicios o productos, la pantalla mostrará el texto "Llamada con fines publicitarios".

Bloqueo a números irregulares: Se impedirá el origen de llamadas desde números asignados exclusivamente para servicio al cliente (líneas habilitadas solo para recibir datos) o desde numeraciones no asignadas. Igualmente, se bloquearán las llamadas internacionales que simulen venir de un prefijo nacional.

Verificación de SMS bancarios y corporativos: Se creará un registro central de verificación para que las entidades financieras o comercios envíen sus mensajes de texto con códigos autorizados e identidades verificadas. Si el mensaje no cumple con los formatos de seguridad aprobados, el operador lo bloqueará antes de que llegue al celular.

Su despliegue se realizará de forma progresiva durante los próximos meses y años para garantizar la adaptación técnica de las operadoras.

El director ejecutivo de la CRC, Felipe Augusto Díaz Suaza, recalcó que aunque la tecnología es un gran aliado, la última barrera de defensa sigue siendo la prevención del usuario: ante cualquier duda, la recomendación fundamental es colgar e ir directamente a los canales oficiales de la entidad que solicita información.