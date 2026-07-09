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Resultado del SUPER ASTRO LUNA hoy 9 de julio de 2026: este fue el número y el signo ganador

La jornada de este 9 de julio ya llegó a su fin tras el sorteo del Super Astro Luna. Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

julio 09 de 2026
09:03 p. m.
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Al finalizar cada edición del Super Astro Luna, toda la actividad del sorteo queda resumida en un único dato: la combinación oficial anunciada por el juego. Lo que durante la jornada fue un proceso con múltiples posibilidades termina convertido en una secuencia específica de cuatro cifras y un signo zodiacal, información que identifica exclusivamente la fecha en la que se realizó el sorteo.

Este 9 de julio de 2026, el Super Astro Luna celebró una nueva edición de su sorteo nocturno y dio a conocer el resultado oficial. Como ocurre diariamente, la combinación publicada corresponde únicamente a esta jornada y pasa a ser la referencia para quienes consultan el desenlace del juego.

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El resultado divulgado reúne los dos elementos característicos de esta modalidad: una secuencia numérica de cuatro cifras y un signo zodiacal. Ambos componentes conforman la combinación oficial y deben interpretarse de manera conjunta, ya que hacen parte del mismo resultado.

Con la publicación de esta información concluye una nueva edición del juego y queda definido el dato que identifica el sorteo correspondiente a este jueves dentro de la programación habitual del Super Astro Luna.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 9 de julio de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 9 de julio de 2026

Las balotas se comenzaron a mover a las 10:50 de la noche de este 9 de julio de 2026 y definieron la suerte de los apostadores.

La combinación ganadora en esta ocasión fue:

  • Número: 0929.
  • Signo: Escorpión.

Una combinación que identifica exclusivamente la edición de este jueves en el Super Astro Luna

Cada sorteo del Super Astro Luna genera un resultado independiente, por lo que las cifras publicadas no sustituyen las de jornadas anteriores ni anticipan las que se conocerán en próximas ediciones. Cada combinación queda asociada únicamente a la fecha en la que fue obtenida.

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La secuencia divulgada este 9 de julio de 2026 representa oficialmente la edición nocturna de este jueves y pasa a integrar el registro diario del juego. Desde este momento, esa combinación constituye la referencia oficial para quienes deseen verificar el resultado correspondiente a esta jornada del Super Astro Luna.

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