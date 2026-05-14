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¡Volvió a moverse el precio del dólar en el cierre de hoy 14 de mayo de 2026! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 14 de mayo de 2026.

Foto: diseñado por Magnific.

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
05:41 p. m.
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El precio del dólar en Colombia, de acuerdo con el monitoreo en tiempo real del Banco de la República, abrió este 14 de mayo de 2026 en 3.785,00 pesos.

Sin embargo, la divisa estadounidense tuvo varios cambios a lo largo de la jornada y, finalmente, cerró con tendencia a la baja.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 14 de mayo de 2026

Sobre la 1:00 de la tarde de este 14 de mayo de 2026, el dólar en Colombia cerró en 3.783,500 pesos, según el seguimiento del Banco de la República.

Eso significa que, haciendo el balance con el precio de apertura, hubo una disminución de 1,5 pesos.

Además, la entidad bancaria también ha precisado que la Tasa Promedio del Mercado se encuentra en 3.785,794 pesos.

Precio del dólar en Colombia: esta fue la Tasa Representativa del Mercado de hoy 14 de mayo de 2026

Desde las primeras horas de este jueves 14 de mayo de 2026, la Tasa Representativa del Mercado que alcanzó el dólar fue de 3.794,91 pesos.

Es decir que, a diferencia de la del día anterior (13 de mayo del 2026), tuvo un aumento de 19.84 pesos.

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Pero, adicionalmente, la Tasa Representativa del Mercado alcanzó su nivel más alto en aproximadamente dos meses.

De acuerdo con el registro histórico del dólar, la última TRM similar había sido la del lunes 9 de marzo de 2026, cuando fue de 3.795,55 pesos.

En medio de ese panorama, se han fijado las siguientes tarifas para la compra y venta de dólares en las casas de cambio:

  • Bogotá: 3.660 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.720 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.730 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.700 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.820 pesos para que los vendan.

 

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