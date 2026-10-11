Resultado del Super Astro Luna hoy, 10 de noviembre de 2026: número y signo ganador

La noche de este martes 10 de noviembre de 2026 traerá una nueva oportunidad para quienes participan en el Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar que realizan extracciones diarias en Colombia.

Cada jornada tiene una particularidad: aunque los participantes pueden escoger sus números y un signo zodiacal, solamente la combinación seleccionada durante el sorteo determina cuáles apuestas resultan ganadoras.

Por esta razón, conocer el resultado completo es fundamental. No basta con identificar algunas cifras coincidentes, pues el orden de los números y el signo también forman parte de las condiciones para recibir un premio.

Resultado del Super Astro Luna hoy 10 de noviembre de 2026

El sorteo de este 10 de noviembre de 2026 se realizó a las 10:50 de la noche y, tras la revisión del delegado de Coljuegos, la combinación ganadora fue:

Número ganador: 9400.

Signo zodiacal: Leo.

Durante el sorteo se seleccionaron cuatro cifras comprendidas entre 0000 y 9999, acompañadas de uno de los doce signos zodiacales.

Como referencia, el resultado del lunes 9 de noviembre fue 7604, signo Escorpión, correspondiente al sorteo 8299. Según el reporte oficial, esa extracción dejó 5.904 apuestas ganadoras y premios por $277.074.900.

¿Qué pasa si acierta las cifras, pero no el signo zodiacal en el Super Astro Luna?

Una de las dudas que pueden surgir al revisar el resultado es si tener los cuatro números ganadores resulta suficiente para recibir un premio.

En el Super Astro Luna, las categorías de acierto exigen que el signo zodiacal también coincida con el seleccionado durante la extracción. Por eso, una apuesta puede tener las cifras correctas y no cumplir las condiciones para obtener un premio.

El juego contempla tres categorías principales: cuatro cifras y signo, tres últimas cifras y signo, o dos últimas cifras y signo. En todos los casos debe respetarse el orden de los números.

Otro aspecto que deben considerar los participantes es el valor apostado, ya que este influye en el dinero que podría recibirse cuando se obtiene un acierto válido.

Si una persona identifica una combinación ganadora, debe conservar su comprobante original y consultar los requisitos de cobro establecidos por el operador.

También es recomendable verificar que la fecha registrada corresponda al martes 10 de noviembre y que el tiquete pertenezca al Super Astro Luna, pues la modalidad Sol tiene resultados independientes.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.