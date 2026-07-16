Resultado del SUPER ASTRO LUNA hoy 15 de julio de 2026: este fue el número y el signo ganador

En cada edición del Super Astro Luna, todas las combinaciones posibles tienen exactamente el mismo destino: solo una termina convirtiéndose en el resultado oficial. Cuando concluye el sorteo, esa única secuencia pasa de ser una posibilidad entre miles a transformarse en el dato que identifica la jornada y que queda asociado exclusivamente a la fecha en la que fue realizado el juego.

Eso ocurrió nuevamente este 15 de julio de 2026, cuando el Super Astro Luna celebró una nueva edición de su sorteo nocturno. Tras finalizar el proceso, el juego confirmó la combinación oficial integrada por cuatro cifras y un signo zodiacal, elementos que conforman el resultado correspondiente a esta jornada.

Una de las características de esta modalidad es precisamente esa composición. El desenlace no se expresa únicamente mediante números, sino que incorpora un signo zodiacal como parte de la combinación oficial. Por ello, ambos elementos deben leerse de manera conjunta, ya que representan una sola información publicada al cierre del sorteo.

El resultado anunciado identifica únicamente la edición de este miércoles. Como sucede diariamente, cada sorteo genera una combinación diferente, independiente de las publicadas en jornadas anteriores y de las que se conocerán en futuras ediciones del juego.

¿Quiénes fueron los ganadores en esta jornada? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 15 de julio de 2026

El Super Astro Luna se jugó a las 10:50 de la noche de este 15 de julio de 2026 y tuvo como ganadores a los apostadores que acertaron la siguiente combinación:

Número: 2695.

Signo: Sagitario.

La combinación anunciada en el Super Astro Luna representa exclusivamente la edición de este miércoles

Cada fecha del Super Astro Luna queda identificada por una secuencia distinta. Esa dinámica permite que el resultado de cada edición tenga un valor propio y corresponda únicamente al día en que fue sorteado, sin establecer vínculos con otras jornadas.

La combinación publicada este 15 de julio de 2026 pasa desde ahora a representar oficialmente la edición de este miércoles. Con ello concluye una nueva jornada del Super Astro Luna y queda definido el dato que distinguirá este sorteo dentro del calendario habitual del juego.