Conflicto en Medio Oriente se siente en la economía: ¿Qué está pasando con el petróleo?

El sábado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel efectuaron un ataque conjunto contra Irán que resultó con la muerte del ayatolá Alí Jamenei y otros funcionarios del régimen.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que se le puso punto final a una amenaza para Estados Unidos y sus aliados. Irán se sumerge en una crisis política, teniendo en cuenta que Jamenei estaba en el poder desde 1989.

¿En cuánto aumentó la venta de petróleo?

Esta situación ha tenido efectos en la economía y muestra de ello es el precio del petróleo y gas de este lunes 2 de marzo.

Por ejemplo, el Brent subió 7.5%, por lo que se está negociando en 78.29 dólares. Aunque, durante la jornada alcanzó a estar encima de los 80 dólares.

Con respecto al West Texas Intermediate (WTI), su aumento fue de 6.55%, generando que el precio cerrara en 71.39 dólares. El gas, por su parte, quedó en 39.80 dólares, reflejando un incremento del 40%.

El estrecho de Ormuz: punto estratégico en el mercado

“En el estrecho de Ormuz pasa cerca del 20% de la producción de crudo mundial. Adicionalmente, Irán y Catar son de los países que tienen la mayor cantidad de reservas de gas natural. Cuando se presenta este conflicto, lo primero que ocurre es que se suben los precios por la incertidumbre frente a la oferta”, explicó Óscar Ferney Rincón, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet).

El escenario abre una oportunidad de negocio para Colombia en la venta de petróleo, pero habría un problema con el gas, recurso que se está importando en grandes cantidades.

Hace pocas horas, un general de los Guardianes de la Revolución de Irán amenazó con quemar cualquier barco que intente cruzar el estrecho. Además, tres petroleros tuvieron afectaciones.