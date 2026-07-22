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Joven retiró demanda contra Meta relacionada con efectos de la adicción a redes sociales

El menor había argumentado que el uso excesivo de las redes sociales lo llevó a tener complicaciones de salud.

Foto: diseñada por Magnific.

AFP

julio 22 de 2026
09:48 p. m.
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Un adolescente de 15 años retiró la demanda que había presentado contra Meta por los presuntos efectos nocivos causados por el uso de redes sociales en menores.

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El joven, identificado con las iniciales R.K.C. y residente en Florida, aseguraba que el uso compulsivo de las aplicaciones había sido el detonante para experimentar problemas de ansiedad, depresión y pensamientos suicidas.

¿Por qué retiró la demanda?

Su caso había sido elegido como proceso piloto dentro de miles de demandas presentadas en Estados Unidos contra empresas tecnológicas por posibles efectos relacionados con las plataformas.

El caso tomó un giro con la retirada de la demanda, la cual se produjo después de que el adolescente alcanzara acuerdos confidenciales con YouTube, TikTok y Snapchat.

YouTube pactó con el demandante en junio, mientras que TikTok y Snapchat cerraron sus respectivos acuerdos el 1 y el 20 de julio.

Los abogados del menor, Emily Jeffcott y Rahul Ravipudi, señalaron que su cliente buscaba que las compañías asumieran responsabilidad y promovieran cambios para proteger a la población joven.

Otros casos contra redes sociales

Entonces, el adolescente optó por no afrontar un proceso judicial de varias semanas y decidió concentrarse en su recuperación y tratamiento.

Meta agregó que el joven abandonó la demanda sin recibir dinero de la compañía. También sostuvo que las acusaciones carecían de fundamento y que las pruebas mostraban un uso limitado de Facebook e Instagram por parte suya.

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El retiro ocurre en un contexto de creciente presión judicial contra las grandes plataformas digitales. En marzo, un primer juicio terminó con una decisión desfavorable para Meta y Google, luego de que un juez de Los Ángeles ordenara el pago de seis millones de dólares a una mujer de 20 años.

Sumado a ello, en Nuevo México, otro proceso concluyó que la empresa había engañado a los consumidores sobre los riesgos de seguridad que sus plataformas podían representar para los menores. En ese caso, la justicia le ordenó pagar 375 millones de dólares en daños.

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