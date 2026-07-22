Independiente Medellín vs. Vasco da Gama (2-2): Resultado, resumen y goles de la Copa Sudamericana

En un compromiso intenso y de trámite cambiante, Independiente Medellín igualó 2-2 frente a Vasco da Gama en el estadio Atanasio Girardot, en el marco del partido de ida de la eliminatoria sudamericana.

El 'Poderoso de la Montaña' mostró pasajes de buen fútbol e intención ofensiva, pero terminó cediendo terreno ante la efectividad y jerarquía del conjunto brasileño.

El trámite del encuentro estuvo marcado por la disputa física en la mitad de la cancha y el dinamismo en las áreas. Medellín intentó tomar la iniciativa desde los primeros minutos impulsado por su hinchada, logrando golpear en momentos clave del partido.

Sin embargo, desaciertos en la marca y la contundencia de la visita impidieron que el cuadro local consolidara la ventaja en el marcador.

Independiente Medellín vs. Vasco da Gama (2-2)

Vasco da Gama, respaldado por la experiencia de sus figuras en ataque, supo repllegarse con orden y castigar en las transiciones rápidas. A pesar de los esfuerzos del estratega del DIM por ajustar el bloque defensivo durante el segundo tiempo, la escuadra visitante aprovechó las desconexiones en la zaga antioqueña para sellar el 2-2 definitivo.

"Cometimos errores puntuales que ante rivales de esta jerarquía internacional se pagan caro. La llave sigue abierta y buscaremos la clasificación en territorio brasileño", se escuchó en el entorno del camerino 'poderoso' al finalizar el compromiso.

Con este resultado, la serie entre colombianos y brasileños queda completamente abierta. Independiente Medellín deberá corregir sus falencias defensivas de cara al duelo de vuelta, donde estará obligado a buscar un resultado positivo en calidad de visitante para asegurar su tiquete a la siguiente fase del certamen continental.