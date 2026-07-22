Ferias y fiestas fortalecen a Colombia como destino turístico internacional

Colombia sigue ganando reconocimiento entre los viajeros gracias a la diversidad de experiencias que ofrece en sus distintas regiones. La combinación de paisajes, gastronomía, música y patrimonio cultural ha permitido que el país fortalezca su presencia como uno de los destinos más atractivos de América Latina.

De acuerdo con cifras oficiales, durante el actual Gobierno más de 23 millones de visitantes no residentes llegaron al territorio nacional, un comportamiento que refleja el creciente interés de turistas extranjeros por conocer la oferta cultural y natural del país.

Las tradiciones impulsan el turismo regional

Entre los factores que han contribuido a este crecimiento sobresalen las ferias, carnavales y festivales que se realizan durante todo el año. Estas celebraciones no solo preservan las costumbres de cada región, sino que también atraen visitantes interesados en vivir experiencias auténticas relacionadas con la música, el folclor, la gastronomía y las expresiones artísticas locales.

La realización de estos eventos también representa un impulso para sectores como el comercio, el transporte, la hotelería y la gastronomía, generando ingresos y oportunidades para miles de familias.

Un país que gana protagonismo entre los viajeros

El balance oficial también señala que el número de visitantes internacionales aumentó un 123 % frente al cuatrienio anterior, un indicador que evidencia el posicionamiento de Colombia en el mercado turístico.

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Las autoridades consideran que este crecimiento responde a la promoción de los destinos nacionales y al interés de viajeros por descubrir la diversidad cultural que caracteriza al país. En ese contexto, las ferias y fiestas continúan consolidándose como una vitrina para mostrar al mundo la identidad de las regiones y fortalecer el turismo como motor de desarrollo económico y social.