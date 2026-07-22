CANAL RCN
Colombia

Ferias y fiestas fortalecen a Colombia como destino turístico internacional

Las celebraciones tradicionales se han convertido en uno de los principales motores para atraer visitantes nacionales e internacionales.

Foto: AFP | Imagen de referencia

Noticias RCN

julio 22 de 2026
09:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia sigue ganando reconocimiento entre los viajeros gracias a la diversidad de experiencias que ofrece en sus distintas regiones. La combinación de paisajes, gastronomía, música y patrimonio cultural ha permitido que el país fortalezca su presencia como uno de los destinos más atractivos de América Latina.

De acuerdo con cifras oficiales, durante el actual Gobierno más de 23 millones de visitantes no residentes llegaron al territorio nacional, un comportamiento que refleja el creciente interés de turistas extranjeros por conocer la oferta cultural y natural del país.

Viajar a San Andrés será más fácil: así podrá comprar la Tarjeta de Turismo Digital desde la aerolínea
RELACIONADO

Viajar a San Andrés será más fácil: así podrá comprar la Tarjeta de Turismo Digital desde la aerolínea

Las tradiciones impulsan el turismo regional

Entre los factores que han contribuido a este crecimiento sobresalen las ferias, carnavales y festivales que se realizan durante todo el año. Estas celebraciones no solo preservan las costumbres de cada región, sino que también atraen visitantes interesados en vivir experiencias auténticas relacionadas con la música, el folclor, la gastronomía y las expresiones artísticas locales.

La realización de estos eventos también representa un impulso para sectores como el comercio, el transporte, la hotelería y la gastronomía, generando ingresos y oportunidades para miles de familias.

Un país que gana protagonismo entre los viajeros

El balance oficial también señala que el número de visitantes internacionales aumentó un 123 % frente al cuatrienio anterior, un indicador que evidencia el posicionamiento de Colombia en el mercado turístico.

Sector turismo advierte cancelaciones en Buenaventura tras el secuestro de Alexander y Nicolás Valencia
RELACIONADO

Sector turismo advierte cancelaciones en Buenaventura tras el secuestro de Alexander y Nicolás Valencia

Las autoridades consideran que este crecimiento responde a la promoción de los destinos nacionales y al interés de viajeros por descubrir la diversidad cultural que caracteriza al país. En ese contexto, las ferias y fiestas continúan consolidándose como una vitrina para mostrar al mundo la identidad de las regiones y fortalecer el turismo como motor de desarrollo económico y social.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

43.000 contratos en 21 días: esta es la millonaria contratación que deja el gobierno saliente

Ejército Nacional

¿En qué se gastaron $80 mil millones? Sistemas antidrones para el Catatumbo no habrían funcionado

Fiscalía General de la Nación

Imputan a contratistas vinculados a presuntas irregularidades en el mantenimiento de helicópteros MI-17

Otras Noticias

Copa Sudamericana

Independiente Medellín vs. Vasco da Gama (2-2): Resultado, resumen y goles de la Copa Sudamericana

Mire los goles, resumen y el resultado del partido aquí.

Medellín

Becas de inglés en Medellín: la estrategia Medellinglish fortalece la empleabilidad local

El acceso al inglés se perfila como un factor determinante para el empleo, la inversión y la productividad en Colombia.

EPS

Hospitales del Valle del Cauca protestan por deudas de las EPS y advierten afectaciones en la atención

Fútbol internacional

Murió reconocida estrella del fútbol: fue cercana a Faustino Asprilla

Astrología

"Se tienen que cuidar": Mhoni Vidente envió contundente advertencia para reconocidos cantantes