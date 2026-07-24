Resultado del SUPER ASTRO LUNA hoy 24 de julio de 2026: este fue el número y el signo ganador

Antes de que se conozca el resultado del Super Astro Luna, todas las combinaciones tienen exactamente la misma posibilidad de convertirse en las elegidas. Sin embargo, cuando el sorteo concluye, solo una permanece como la referencia oficial de la jornada. Esa secuencia es la que resume el desenlace del juego y queda asociada exclusivamente a la edición correspondiente.

Este 24 de julio de 2026, el Super Astro Luna celebró una nueva edición y dio a conocer la combinación oficial del día. Como es habitual, el resultado quedó integrado por cuatro cifras y un signo zodiacal, elementos que juntos conforman la información publicada al finalizar el sorteo.

La modalidad conserva un formato que la diferencia de otros juegos de azar. Además de la secuencia numérica, incorpora un signo zodiacal que hace parte del resultado oficial. Ambos componentes son indispensables para identificar correctamente la combinación anunciada durante esta edición.

El desenlace divulgado este viernes corresponde únicamente al sorteo realizado en esta fecha. Cada jornada genera una combinación independiente, por lo que las cifras publicadas hoy no mantienen relación con resultados anteriores ni anticipan los que se conocerán en próximas ediciones.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 24 de julio de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 24 de julio de 2026

A las 10:50 de la noche de este 24 de julio de 2026 se conoció la nueva combinación ganadora del Super Astro Luna.

Los apostadores revisaron sus tiquetes y descubrieron que el número y el signo favorecidos por la suerte fueron los siguientes:

Número: 7301.

Signo: Aries.

Una combinación es la única que permanece al finalizar el sorteo del Super Astro Luna

Una vez concluido el proceso, todas las posibilidades dejan de existir y únicamente permanece la secuencia elegida. Esa combinación se convierte en el dato oficial del Super Astro Luna para esta jornada y será la referencia que identificarán quienes consulten el resultado correspondiente a este viernes.

Con la publicación de las cifras y del signo zodiacal queda definida una nueva edición del juego. El resultado del 24 de julio de 2026 representa exclusivamente este sorteo y pasa a formar parte de las combinaciones oficiales anunciadas por el Super Astro Luna.