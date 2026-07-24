Figura de Argentina reveló inesperada decisión que tomó Lionel Messi

Lionel Messi cumplió 39 años el pasado 24 de junio de 2026 y todo parece indicar que jugó su última Copa del Mundo con Argentina.

Además, en su país hay una gran incógnita: ¿su último partido con la 'albiceleste' fue vs. España o seguirá haciendo parte de la selección dirigida por Lionel Scaloni?

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Y, aunque el '10' no ha comunicado su decisión, Leandro Paredes, el volante de Boca Juniors, sí reveló qué fue lo que les dijo Lionel Messi acerca de ese tema.

Lionel Messi tendría pensado dejar la Selección Argentina después del Mundial 2026

En La Bombonera, Boca Juniors jugó el 23 de julio vs. O'Higgins, por la Copa Sudamericana, y Leandro Paredes volvió a tener actividad con el club.

Fue así como el volante habló en la zona mixta con los medios de comunicación y respondió preguntas relacionadas con el Mundial 2026.

"Creo que muchos van a tener que pensar en la decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso, espectacular, logramos cosas importantes y va a ser muy difícil mantener este nivel y que el grupo siga funcionando de esta manera. Hay que pensar, poner un montón de cosas sobre la balanza y, seguramente, hablar también con el entrenador. Es muy difícil y hay que tomar decisiones con calma. ¿Yo? No lo sé, es un proceso, hay que digerirlo, pensarlo y no tomar decisiones apresuradas", dijo Leandro Paredes.

Además, en cuanto a Lionel Messi, reveló que el '10' les dijo que la final vs. España podría ser su última vez vistiendo la 'albiceleste'.

"No queríamos que llegue el último partido. Creo que él ha tomado una decisión y que era su último partido en la selección. Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando. Va a ser decisión de él y lo que lo haga feliz, seguramente a nosotros también. Así que ojalá", detalló.

Leandro Paredes reveló que tuvo una fisura en la costilla durante el Mundial 2026

En el diálogo con la prensa, un comunicador le preguntó a Paredes por el dolor en una de sus costillas y él dio un parte de tranquilidad.

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"Estoy bien, la verdad que los primeros días del Mundial fueron duros porque tenía una fisurita, pero ahora estoy mejor", concluyó.