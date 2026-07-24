Resultados ICFES 2026: Fecha oficial de publicación y cómo consultar el puntaje Saber 11

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) dejó al descubierto las fechas clave en las que miles de estudiantes en todo el territorio nacional podrán conocer los puntajes individuales de los exámenes de Estado.

Esta noticia genera expectativa entre los jóvenes que buscan asegurar un cupo en la educación superior y postularse a programas de becas públicas o privadas en Colombia.

De acuerdo con el cronograma institucional estipulado para las pruebas Saber 11, Pre Saber y Validantes, la entrega de los reportes se llevará a cabo por fases organizadas durante el segundo semestre del año.

¿Cuándo salen los resultados del ICFES 2026?

Para la aplicación masiva del Calendario A, la fecha confirmada para la publicación de los resultados individuales del examen Saber 11 es el viernes 25 de septiembre de 2026. A partir de ese día, los aspirantes podrán ingresar a la plataforma digital de la entidad para descargar el reporte detallado por asignaturas.

Por su parte, los estudiantes que presentaron las pruebas Pre Saber y los ciudadanos que realizaron el examen de Validación del Bachillerato Académico tendrán acceso a sus boletines de calificación a partir del viernes 2 de octubre de 2026.

Paso a paso: ¿Cómo consultar el puntaje en la plataforma oficial?

El trámite se realiza exclusivamente de forma virtual y no tiene ningún costo. Para evitar congestiones en el sistema o caída de los servidores el día de la publicación, las autoridades educativas recomiendan seguir estos pasos: