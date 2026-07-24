Expulsaron a Karim Khan de la CPI por acusaciones de agresión sexual contra alguien de su equipo

La Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió destituir al fiscal general Karim Khan, de 56 años, luego de que fuera acusado de una presunta agresión sexual contra una integrante de su equipo.

La decisión fue tomada este viernes durante una reunión extraordinaria, secreta y a puerta cerrada celebrada en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

En total, 82 de los 125 Estados miembros votaron a favor de retirar a Khan del cargo por “conducta grave y un grave incumplimiento del deber”. Para aprobar su destitución se necesitaban al menos 63 votos.

¿Qué ocurrió con las acusaciones contra el exfiscal Karim Khan?

Karim Khan fue suspendido en mayo de 2025, después de que se abriera una investigación por las acusaciones presentadas por una integrante de su equipo.

El entonces fiscal dejó temporalmente sus funciones para defenderse de los señalamientos, que ha rechazado de manera contundente.

La denunciante, una abogada malasia identificada públicamente como Sarah, reveló recientemente detalles de los hechos que asegura haber sufrido. En declaraciones a CNN, afirmó que se trató de una “escalada de intentos” y cuestionó la posibilidad de que existiera consentimiento debido a la diferencia de poder entre ambos.

Es imposible que exista consentimiento cuando hay un desequilibrio de poder de tal magnitud.

Khan no solo era su superior directo, sino que ocupaba la máxima autoridad de la Fiscalía de la CPI.

¿Qué dijo Karim Khan sobre su destitución?

El abogado del exfiscal, Tayab Ali, anunció que Khan impugnará la decisión mediante todos los mecanismos legales disponibles.

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El defensor cuestionó la legalidad del proceso y advirtió que la destitución podría tener consecuencias para la independencia de la Corte Penal Internacional.

Según Ali, los funcionarios elegidos para ocupar cargos dentro de la institución deben contar con garantías frente a decisiones de destitución que puedan estar influenciadas por factores políticos o por procedimientos que, a su juicio, no sean justos.

La CPI, por su parte, se limitó a señalar en un comunicado que “toma nota” de la votación.

¿Qué otros procesos importantes había dejado Khan en marcha?

Karim Khan llegó a la Fiscalía de la CPI en 2021 y estuvo al frente de investigaciones de gran repercusión internacional.

Antes de su salida, también había sido apartado del proceso contra el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte, investigado por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Uno de los momentos que más atención generó durante su gestión fue su solicitud de órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, por hechos relacionados con la guerra en Gaza.

También se refirió a integrantes de Hamás que posteriormente fueron asesinados.

En respuesta a sus acciones, Estados Unidos impuso sanciones económicas contra Khan y le prohibió ingresar a su territorio.

¿Qué significa la salida de Khan para la Corte Penal Internacional?

La destitución representa un importante desafío para la CPI, una institución encargada de investigar y juzgar a personas acusadas de algunos de los crímenes más graves a nivel internacional, como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Tras la votación, Paivi Kaukoranta, presidenta de la Asamblea de Estados Partes, destacó la decisión de los países miembros y aseguró que el proceso busca proteger la integridad de la Corte.

Por su parte, Liz Evenson, directora de Justicia Internacional de Human Rights Watch, señaló que la CPI no puede depender de una sola persona y que debe mantenerse como una institución fundamental para la justicia internacional.

La organización también insistió en que el tribunal debe funcionar bajo los más altos estándares de transparencia, independencia y responsabilidad.