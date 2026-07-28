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Supersolidaria aclara qué pasará con Droguerías La Rebaja tras conocerse la crisis de Copservir

La superintendente explicó que existe una diferencia entre la situación financiera de Copservir y la continuidad de la operación de Droguerías La Rebaja.

Droguerías La Rebaja
FOTO: La Rebaja - Editada con IA

Noticias RCN

julio 28 de 2026
04:28 p. m.
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La superintendenta de la Economía Solidaria, María José Navarro, aseguró que Droguerías La Rebaja seguirá operando y desmintió las interpretaciones según las cuales la cadena estaría llegando a su fin.

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La funcionaria explicó que existe una confusión frecuente entre La Rebaja y Copservir, la cooperativa que administra la red de droguerías, enfatizando que las dificultades identificadas corresponden al modelo financiero de esta última.

Según la superintendenta, desde hace dos años la entidad ha advertido que el modelo de costos de Copservir no será sostenible en el tiempo. Agregó que el incremento del gasto administrativo se viene presentando desde 2016, año en el que se produjo el primer fallo de extinción de dominio, pero insistió en que esa situación no convierte a Droguerías La Rebaja en un negocio inviable.

Por el contrario, afirmó que el propósito del Gobierno Nacional es que la cadena continúe prestando servicio a los colombianos.

¿Por qué la Superintendencia dice que La Rebaja no se acaba?

La aclaración de María José Navarro surge después de que se conocieran conclusiones oficiales sobre la situación financiera de Copservir. De acuerdo con el análisis de la Supersolidaria, la cooperativa dejó de ser financieramente viable bajo su configuración contractual actual.

El informe señala un deterioro financiero reflejado en cifras como un capital de trabajo negativo de $5.631 millones y pérdidas acumuladas por cerca de 80.000 millones.

¿Qué pasará con Droguerías La Rebaja?

La superintendenta insistió en que Droguerías La Rebaja no cerrará sus puertas y aseguró que los análisis técnicos de la entidad se refieren exclusivamente a la situación financiera de Copservir.

Navarro explicó que Copservir no es la propietaria de Droguerías La Rebaja, sino que opera más de mil establecimientos mediante un contrato de preposición. Recordó que los bienes de la cadena pertenecen al Estado como consecuencia de una sentencia de extinción de dominio y señaló que ya está en marcha un proceso para separar la operación comercial de la cooperativa administradora, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio para trabajadores y usuarios en todo el país.

Además, Droguerías La Rebaja ha fortalecido su papel dentro del sistema de salud al convertirse en gestor farmacéutico de la Nueva EPS, lo que ha ampliado su participación en la dispensación de medicamentos para miles de afiliados.

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