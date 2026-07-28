Carril Escolar de la Autopista Norte tendría ajustes: así afectarían a los conductores

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció que evalúa nuevas acciones para fortalecer el funcionamiento del Carril Escolar de la Autopista Norte, una medida que busca agilizar los desplazamientos de miles de estudiantes que diariamente se movilizan hacia sus colegios. Las posibles mejoras estarían enfocadas en infraestructura, señalización, control y monitoreo del corredor.

El anuncio se dio luego de una inspección técnica encabezada por la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, quien recorrió el tramo comprendido entre las calles 167 y 235 para revisar el comportamiento de la estrategia y detectar oportunidades de mejora.

Distrito evalúa ajustes para mejorar el Carril Escolar

De acuerdo con la funcionaria, el Carril Escolar retomó su operación el pasado 27 de julio y ahora la entidad analiza nuevas medidas para reducir los tiempos de desplazamiento de los estudiantes.

“El Carril Escolar de la Autopista Norte comenzó su operación nuevamente el 27 de julio. Hoy vinimos a hacer un recorrido para revisar qué otras acciones podemos hacer sobre este corredor para mejorar la movilidad de niños, niñas y en general de estudiantes que todos los días usan esta vía para llegar a sus colegios. Estamos evaluando medidas de infraestructura, señalización, control y monitoreo para que cada vez se reduzca el tiempo de viaje en este corredor”, afirmó la secretaria de Movilidad.

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Durante la inspección también se identificaron algunos de los principales retos para fortalecer la medida, entre ellos evitar que vehículos particulares invadan el carril, controlar maniobras como la doble fila y reducir los entrecruzamientos en el retorno de la calle 209.

¿Cómo impactaría esta medida a los conductores?

Actualmente, el Carril Escolar funciona de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 8:30 a. m., siguiendo el calendario académico de las instituciones educativas.

Según la Secretaría de Movilidad, más de 1.600 rutas escolares utilizan diariamente este corredor, lo que permite reducir en promedio 11 minutos los tiempos de viaje frente a los carriles de tráfico mixto.

La entidad recordó que los conductores particulares no pueden utilizar este espacio. Quienes invadan el Carril Escolar podrán recibir un comparendo de $633.200, de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

Mientras se analizan los ajustes, el corredor continuará operando con el acompañamiento de Agentes Civiles de Tránsito, Policía de Tránsito y personal del Grupo Guía, encargados de regular la circulación y garantizar el cumplimiento de la medida.