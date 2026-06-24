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SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 24 de junio de 2026

¡Hubo otra combinación ganadora tras el sorteo del Super Astro Luna de este 24 de junio! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por Magnific.

Noticias RCN

junio 24 de 2026
09:05 p. m.
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En el Super Astro Luna, el desenlace del sorteo tiene un efecto inmediato: una vez se publica la combinación oficial, todas las demás cifras dejan de ser el centro de atención. La jornada pasa entonces a estar representada por un único resultado, compuesto por cuatro números y un signo zodiacal.

Eso ocurrió este 24 de junio de 2026, cuando finalizó una nueva edición del juego y se conoció la secuencia oficial del día. Desde ese momento, la combinación anunciada se convierte en la principal referencia para quienes consultan el resultado del sorteo nocturno.

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La publicación del resultado marca también el momento en el que la información deja de actualizarse. A diferencia de otros acontecimientos que cambian constantemente, el dato oficial del Astro Luna permanece inalterable una vez es divulgado.

¿Será que usted fue uno de los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna hoy 24 de junio de 2026?

Resultado del Super Astro Luna hoy 24 de junio de 2026

El Super Astro Luna, como todos los jueves, se sorteó a las 10:50 de la noche.

Las balotas fueron monitoreadas por el delegado de Coljuegos y, finalmente, la combinación ganadora fue:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

El resultado publicado se incorpora al registro diario del Super Astro Luna

Cada edición del Super Astro Luna añade una nueva combinación al historial de sorteos. Aunque todas responden a la misma mecánica, cada una queda vinculada exclusivamente al día en que fue obtenida y constituye un registro independiente dentro del calendario del juego.

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En ese sentido, la secuencia anunciada este 24 de junio de 2026 pasa a formar parte de la relación diaria de resultados oficiales del Super Astro Luna. Su publicación deja completamente definida la jornada nocturna y ofrece la referencia que utilizarán los jugadores para consultar el desenlace del sorteo correspondiente a este miércoles.

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