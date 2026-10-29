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Trágico accidente en destino declarado como patrimonio de la humanidad cobró la vida de tres personas: esto se sabe

De acuerdo con las autoridades, otras cinco personas resultaron heridas, cuando una formación rocosa les cayó encima.

Foto: Diseñado por Magnific
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Noticias RCN

AFP

octubre 29 de 2026
09:59 p. m.
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La presión del turismo masivo y el desgaste natural cobraron la vida de tres personas la tarde del jueves 29 de octubre en la icónica región turca de Capadocia.

Un deslizamiento de tierra desencadenó el colapso de una enorme columna de piedra en el municipio de Göreme, dejando un saldo preliminar de tres personas muertas y al menos cinco heridas, según confirmaron las autoridades locales.

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Se desconoce la nacionalidad de las víctimas:

El desprendimiento se registró en uno de los parajes más concurridos del país, famoso por sus formaciones volcánicas conocidas como "chimeneas de hadas". Tras el accidente, los equipos de emergencias se desplegaron en la zona para remover los escombros, debajo de los cuales fueron hallados los cuerpos de tres de las víctimas, informó el gobernador de la provincia de Nevşehir, Huseyin Kok.

De otro lado, el ministro de Justicia, Akin Gurlek, dio a conocer a través de un mensaje en la red social X el balance de heridos, mientras la fiscalía de Nevşehir puso en marcha una investigación oficial para esclarecer las circunstancias del hecho. De momento, los organismos oficiales no han revelado las identidades ni las nacionalidades de las víctimas.

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El turismo masivo y los fenómenos naturales amenazan las formaciones rocosas:

Para evitar riesgos, el acceso a este destino turístico, clasificado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad desde 1985, se ha suspendido hasta nueva orden.

La zona de Göreme es célebre por albergar vestigios humanos que datan del siglo IV, entre los que destacan pueblos troglodíticos, monasterios rupestres y complejas ciudades subterráneas moldeadas por milenios de erosión. Sin embargo, el histórico enclave enfrenta serios desafíos de conservación.

Con un flujo continuo de cerca de 4,5 millones de visitantes al año que generan ingresos por 2.500 millones de dólares —de acuerdo con datos ofrecidos en septiembre por Aydın Cem Aslanbay, director del organismo gestor del sitio, al periódico Daily Sabah—, la intensa sobreexplotación turística y los fenómenos naturales han debilitado de forma progresiva la estabilidad de sus estructuras rocosas.

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