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Festivo de Todos los Santos: estos son los horarios del reversible y el pico y placa en la vía Bogotá–Villavicencio

Coviandina anunció medidas especiales para facilitar la movilidad durante el puente festivo del 30 de octubre al 2 de noviembre.

Valentina Bernal

octubre 29 de 2026
09:56 p. m.
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Con motivo del puente festivo del Día de Todos los Santos, las autoridades y entidades encargadas de la operación vial coordinaron un plan especial para atender el aumento de viajeros en el corredor Bogotá–Villavicencio.

La estrategia reúne a Coviandina, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Policía de Tránsito y Transporte y las secretarías de Movilidad departamentales y municipales.

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El objetivo es facilitar los desplazamientos durante la salida y el regreso de viajeros, además de brindar asistencia a quienes transiten por esta carretera.

¿Cuándo será el reversible entre Villavicencio y Bogotá?

Una de las principales medidas está prevista para el lunes 2 de noviembre, cuando la Policía de Tránsito y Transporte realizará un reversible en sentido Villavicencio–Bogotá.

De acuerdo con el boletín de Coviandina, el procedimiento tendrá los siguientes horarios:

  • 1:00 p. m.: cierre en el sector de El Uval, en sentido Bogotá–Villavicencio.
  • 3:00 p. m. a 10:00 p. m.: habilitación de la vía en un solo sentido, desde Villavicencio hacia Bogotá.

Esta operación busca facilitar el retorno de los viajeros hacia la capital durante el último día del puente festivo.

Pico y placa regional para ingresar a Bogotá el lunes 2 de noviembre

Quienes tengan previsto regresar a Bogotá también deberán tener en cuenta el pico y placa regional, que se aplicará en dos franjas horarias según el último número de la placa del vehículo.

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La restricción funcionará de la siguiente manera:

  • De 12:00 del mediodía a 4:00 p. m.: podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.
  • De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: el ingreso estará habilitado para automotores con placas terminadas en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Por eso, los conductores deberán organizar su regreso de acuerdo con el último dígito de la placa y los horarios establecidos para evitar inconvenientes en los accesos a la ciudad.

Restricciones para vehículos de carga en el corredor vial

El boletín también contempla limitaciones para los vehículos de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas durante algunas jornadas del puente festivo. Los horarios anunciados son:

  • Viernes 30 de octubre
    3:00 p. m. a 10:00 p. m.
    Bogotá–Villavicencio
  • Sábado 31 de octubre
    6:00 a. m. a 3:00 p. m.
    Ambos sentidos
  • Domingo 1 de noviembre
    Sin restricción reportada
    No aplica
  • Lunes 2 de noviembre
    10:00 a. m. a 11:00 p. m.
    Ambos sentidos

Recomendaciones para viajar por la vía Bogotá–Villavicencio

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito, no superar los límites de velocidad y mantener una distancia mínima de 50 metros entre vehículos, especialmente al transitar por túneles y viaductos.

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También recomendaron consultar el estado de la carretera antes y durante el recorrido a través de la cuenta oficial de Coviandina en X: @CoviandinaSAS.

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