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Así fue la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: lugar, invitados y video del beso

La pareja contrajo matrimonio este jueves 29 de octubre en Zipaquirá.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W
FOTO: Redes sociales

Noticias RCN

octubre 29 de 2026
09:30 p. m.
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La creadora de contenido Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno se casaron este jueves 29 de octubre de 2026. La celebración reunió a familiares, amigos cercanos y reconocidas figuras del entretenimiento colombiano.

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Uno de los momentos que más llamó la atención fue el instante en que ambos dieron el sí frente al sacerdote y sus invitados. Un video que comenzó a circular en redes sociales dejó ver parte de la ceremonia religiosa, incluida la indicación del sacerdote a Pipe Bueno para que besara a su esposa.

¿Dónde fue la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

La ceremonia religiosa se realizó en la Catedral de Sal de Zipaquirá, uno de los lugares elegidos por la pareja para celebrar su matrimonio.

Sin embargo, la celebración no habría terminado en el recinto religioso. La recepción estaría prevista en Arena MX, un espacio ubicado cerca del restaurante Rancho MX, en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

¿Qué famosos asistieron a la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Entre los invitados mencionados en publicaciones relacionadas con el matrimonio aparecen reconocidos creadores de contenido, artistas y figuras del entretenimiento. Algunos de los nombres que han llamado la atención son Dani Duke, La Liendra, Mattias Vega, Pautips y Nanis Ochoa.

También se mencionó la presencia de la exreina María Fernanda Aristizábal y los cantantes Alzate y Maluma. La reunión congregó así a personalidades vinculadas con la música y las redes sociales, aunque no se ha difundido un listado completo de los asistentes.

 

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