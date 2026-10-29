América de Cali remontó ante Fortaleza y sigue en la pelea por el liderato

América de Cali sigue en la pelea por el liderato de la Liga BetPlay y logró sumar tres puntos clave en el partido correspondiente a la fecha 5 donde se enfrentaron a Fortaleza en el estadio Pascual Guerrero.

El equipo 'Escarlata' comenzó abajo en el marcador tras un sorpresivo gol de Fortaleza en el arranque del segundo tiempo. Sin embargo, le dieron vuelta al resultado en cuestión de minutos con goles de Yeison Guzmán y Tilman Palacios.

El juego terminó 2-1 a favor de América, pese a que terminaron el partido aguantando el resultado en su propia área. Con este resultado, los dirigidos por David González lograron tomar nuevamente el primer puesto de la tabla de posiciones, a la espera del partido entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.

¿Cuántos puntos tiene América de Cali?

América de Cali llegó a 34 puntos en 16 partidos disputados en el semestre, buscando quedar en las primeras dos posiciones para tener la ventaja del 'punto invisible' en los cuadrangulares finales.

En cuanto a la reclasificación, América de Cali tiene un total de 68 puntos y busca asegurar uno de los cupos en la Copa Libertadores de 2027, año en el que el club vallecaucano estará cumpliendo 100 años desde su fundación.