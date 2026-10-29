CANAL RCN
Economía Video

¿Qué subirá de precio si se aprueba la ley de ajuste fiscal que radicó el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

En la tarde del jueves, 29 de octubre, el Gobierno Nacional radicó la denominada “ley de rescate” para su discusión en el Congreso.

Noticias RCN

octubre 29 de 2026
09:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la tarde del jueves 29 de octubre, el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República la ley de rescate o ajuste fiscal, para reducir el gasto público y generar nuevos recursos para la Nación.

En la presentación del proyecto, el vicepresidente José Manuel Restrepo, advirtió: “En síntesis, nos dejaron jodidos, nos dejaron en la inmunda, pero, cuando una tienda, un negocio o familia está al borde de la quiebra, hay que tomar decisiones drásticas”.

Ley de rescate fiscal fue radicada en el Congreso de la República
RELACIONADO

Ley de rescate fiscal fue radicada en el Congreso de la República

¿Cómo afectaría los precios la ley de rescate fiscal presentada por el Gobierno De la Espriella?

Aunque el Congreso tiene la última palabra sobre la ley de ajuste fiscal presentada por el Gobierno De la Espriella, de aprobarse, algunos productos pasarán a tener un IVA del 19%; lo que podría aumentar su precio en el mercado.

En la lista se encuentran los vehículos híbridos o eléctricos; los planes de medicina prepagada; los juegos de azar; los licores; los productos de tabaco, sus derivados y vapeadores o cigarrillos electrónicos; el café; el azúcar; el maíz, y las compras por menos de 200 dólares en plataformas como Shein, Amazon y Temu.

Además, los que estén entre el 10% de los más ricos del país tendrán nuevos impuestos y se venderán los activos improductivos de la nación que, en palabras de Restrepo, “solo representan carga de costos para el Estado”.

Gobierno estudia la posibilidad de ponerles impuestos a las plataformas de compras en línea
RELACIONADO

Gobierno estudia la posibilidad de ponerles impuestos a las plataformas de compras en línea

Más personas tendrían que declarar renta ¿De cuánto deben ser sus ingresos mensuales?

Con la nueva ley de ajuste fiscal, más personas naturales tendrán que declarar renta; una obligación que, en la actualidad, se limita a quienes ganan más de 69,7 millones de pesos anuales, o 5,8 millones por mes.

De aprobarse en el Congreso, tendrían que entrar a declarar renta las personas que ganen más de 37,7 millones de pesos anuales, o 3,1 millones de pesos al mes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Tarifas de parqueaderos en Bogotá: así puede saber si le están cobrando de más

Declaración de renta

Esta es la propuesta del Gobierno sobre ajustar el umbral de declaración de renta

Gobierno Nacional

Gobierno propone cambiar la cotización de empleados a salud en el proyecto de ley de rescate fiscal

Otras Noticias

Gobierno Nacional

Gobierno tiene listo el proyecto de reforma al Estado: las entidades que no irían más

El Termómetro Político conoció en primicia el documento que detalla los recortes más importantes.

Liga BetPlay

América de Cali remontó ante Fortaleza y sigue en la pelea por el liderato

'La Mechita' venció 2-1 a Fortaleza en el Pascual Guerrero y le mete presión a Atlético Nacional.

Cine

¿Patrick Stewart saldrá en Avengers: Doomsday? Marvel aclaró qué pasará con el profesor X

México

Video | Niña sufrió graves quemaduras al incendiarse su disfraz de catrina durante festival escolar en México

Invima

Invima alerta por suplemento que promete ayudar a controlar el azúcar: no tiene registro sanitario