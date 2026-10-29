¿Qué subirá de precio si se aprueba la ley de ajuste fiscal que radicó el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

En la tarde del jueves 29 de octubre, el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República la ley de rescate o ajuste fiscal, para reducir el gasto público y generar nuevos recursos para la Nación.

En la presentación del proyecto, el vicepresidente José Manuel Restrepo, advirtió: “En síntesis, nos dejaron jodidos, nos dejaron en la inmunda, pero, cuando una tienda, un negocio o familia está al borde de la quiebra, hay que tomar decisiones drásticas”.

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¿Cómo afectaría los precios la ley de rescate fiscal presentada por el Gobierno De la Espriella?

Aunque el Congreso tiene la última palabra sobre la ley de ajuste fiscal presentada por el Gobierno De la Espriella, de aprobarse, algunos productos pasarán a tener un IVA del 19%; lo que podría aumentar su precio en el mercado.

En la lista se encuentran los vehículos híbridos o eléctricos; los planes de medicina prepagada; los juegos de azar; los licores; los productos de tabaco, sus derivados y vapeadores o cigarrillos electrónicos; el café; el azúcar; el maíz, y las compras por menos de 200 dólares en plataformas como Shein, Amazon y Temu.

Además, los que estén entre el 10% de los más ricos del país tendrán nuevos impuestos y se venderán los activos improductivos de la nación que, en palabras de Restrepo, “solo representan carga de costos para el Estado”.

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Más personas tendrían que declarar renta ¿De cuánto deben ser sus ingresos mensuales?

Con la nueva ley de ajuste fiscal, más personas naturales tendrán que declarar renta; una obligación que, en la actualidad, se limita a quienes ganan más de 69,7 millones de pesos anuales, o 5,8 millones por mes.

De aprobarse en el Congreso, tendrían que entrar a declarar renta las personas que ganen más de 37,7 millones de pesos anuales, o 3,1 millones de pesos al mes.