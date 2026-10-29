Tarifas de parqueaderos en Bogotá: así puede saber si le están cobrando de más

Estacionar un vehículo en Bogotá se ha convertido en una tarea que requiere no solo paciencia frente al tráfico, sino también atención al bolsillo.

Muchos usuarios desconocen cómo se calculan legalmente las tarifas del servicio de estacionamiento fuera de vía pública y terminan pagando valores por encima de lo permitido por la Administración Distrital. Si sospecha que le están cobrando un valor excesivo, así puede verificarlo con precisión y tomar acciones.

Estos son los topes máximos de cobro en parqueaderos de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad fijan el Costo Máximo Por Minuto (CMPM) mediante decreto. El valor de cada parqueadero se calcula según la infraestructura (si es en altura, subterráneo, piso asfaltado o afirmado) y el nivel de demanda de la zona. Para la regulación vigente, los topes máximos permitidos son:

Automóviles y camionetas: Hasta $230 por minuto en infraestructura estándar y un máximo absoluto de $253 por minuto en establecimientos con certificación “Sello Oro”.

Motocicletas: La tarifa no debe superar los $161 por minuto (o hasta $177 por minuto si cuentan con certificación “Sello Oro”).

Bicicletas: La tarifa está fijada en $10 por minuto (y gratis si el establecimiento cuenta con certificación “Sello Oro”).

Si la tarifa que le cobran por minuto supera estos topes, el establecimiento incurre en una infracción directas a la norma distrital.

Una de las anomalías más frecuentes ocurre en la forma de computar el tiempo. De acuerdo con la normativa vigente en Bogotá:

El cobro debe realizarse estrictamente por minutos prestados. Está prohibido condicionar el servicio a permanencias mínimas (como exigir el pago de una hora completa si solo usó 15 minutos).

El valor total liquidados solo se puede aproximar al múltiplo de $50 posterior más cercano. Por ejemplo, si el conteo por minuto suma $3.820, el parqueadero puede redondear a $3.850, pero nunca alterar el precio por minuto pactado o cobijar fraccionamientos abusivos.

¿Dónde denunciar si le cobraron de más?

Si confirma un cobro por encima de los límites fijados por la ciudad o detecta falta de transparencia en la información, puede radicar su reporte a través de la plataforma oficial 'Bogotá te Escucha' (Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS) o escalar la denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por vulneración a los derechos del consumidor.