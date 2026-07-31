Banco de la República mantiene tasas de interés en 12,0%

La Junta Directiva del Banco de la República decidió este viernes mantener sin cambios la tasa de interés de política monetaria en 12,0%.

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La decisión fue adoptada por mayoría. Cuatro directores votaron a favor de conservar el nivel actual y tres respaldaron un incremento de 50 puntos básicos.

Inflación y expectativas al alza

El Emisor explicó que la inflación total en junio se ubicó en 6,1%, impulsada por el aumento en alimentos (6,8%) y regulados (5,9%). La inflación básica, sin alimentos ni regulados, se mantuvo estable en 6,0%.

Las expectativas de inflación de los analistas para diciembre de 2026 y 2027 aumentaron a 6,6% y 5,0%, respectivamente. Además, las expectativas derivadas del mercado de deuda pública permanecen por encima de 6,0% en todos los plazos.

Crecimiento económico y riesgos externos

El Índice de Seguimiento de la Economía (ISE) mostró en mayo una variación anual de 4,1%, impulsada por el buen desempeño de las actividades terciarias. Con base en estos datos, el equipo técnico proyecta un crecimiento de 2,5% para 2026. La tasa de desempleo nacional cayó a 8,0% en junio.

La persistente apreciación del peso colombiano ha contribuido a mitigar presiones inflacionarias. Sin embargo, la Junta advirtió que factores externos como el conflicto en Medio Oriente y el probable fenómeno de El Niño podrían intensificar las presiones sobre los precios y afectar el crecimiento.

La decisión mantiene una política monetaria restrictiva, en línea con la expectativa de una senda decreciente de inflación en 2027. El Banco de la República señaló que las decisiones futuras dependerán de la nueva información disponible.