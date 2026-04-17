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SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 17 de abril de 2026

El delegado de Coljuegos ya aprobó la combinación ganadora tras el sorteo del Super Astro Sol de este 17 de abril. Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

abril 17 de 2026
02:25 p. m.
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Si el día fuera una secuencia en movimiento, el Super Astro Sol sería ese instante en el que alguien hace un corte limpio en la edición.

Todo lo que venía ocurriendo, queda dividido en dos: antes y después del resultado. Fue así como este 17 de abril de 2026, la tarde tuvo justamente ese punto de corte.

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Durante horas, los jugadores “graban” sus jugadas: seleccionan cifras, asignan un signo, prueban combinaciones. Pero, ninguna es definitiva hasta que aparece la versión final.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 17 de abril de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 17 de abril de 2026

Los apostadores conservaron la esperanza hasta el final del sorteo, pero solo algunos resultaron afortunados.

Las balotas determinaron que este 17 de abril de 2026, en el último sorteo del Super Astro Sol, la combinación ganadora fue la siguiente:

  • Número: 9295.
  • Signo: Tauro.

Un corte que define qué queda y qué se descarta en el Super Astro Sol

El Super Astro Sol funciona como un proceso de edición: muchas opciones, pero una sola que permanece. Cuando se publica el resultado, cada jugada pasa por ese filtro.

Algunas coinciden completamente y “quedan en la escena”, mientras que otras se aproximan y muchas simplemente se descartan.

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Además, el signo zodiacal cumple un papel clave dentro de esa selección. No es un detalle menor, es parte de la decisión final que define el acierto total.

Con el resultado del 17 de abril de 2026 ya definido, la tarde queda “editada” en un solo dato. Y, como en toda secuencia, el proceso continúa: nuevas jugadas ya están en preparación para el siguiente corte.

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