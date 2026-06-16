CANAL RCN
Colombia Video

Dejan en libertad al extranjero capturado en el norte de Bogotá tras presunto caso de abuso

El extranjero había sido capturado hace un par de días tras una denuncia por presunto caso de abuso de menores.

Noticias RCN

junio 16 de 2026
08:06 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado domingo 14 de junio, ocurrió un confuso hecho en el barrio San Patricio, localidad de Usaquén, norte de Bogotá.

¿Qué se sabe sobre el presunto caso de abuso sexual de menores por parte de un extranjero en Bogotá?
RELACIONADO

¿Qué se sabe sobre el presunto caso de abuso sexual de menores por parte de un extranjero en Bogotá?

Un grupo de personas estaba transitando cuando centró la mirada en una escena que estaba ocurriendo en el balcón de un edificio. Los ciudadanos aseguraron que un hombre presuntamente estaba abusando de un menor de edad.

¿Cómo ocurrió el hecho?

Acto seguido, grabaron lo que estaban presenciando mientras pedían a gritos que la Policía interviniera. El hombre entró junto al niño nuevamente al apartamento en medio del pánico.

Los uniformados intervinieron y tuvieron que escoltar al hombre para llevarlo a la patrulla. Se supo que es originario de Estados Unidos y había venido a Colombia hace pocos días.

También se reveló que en el edificio había otros dos menores de edad. Los tres niños (hermanos de 4, 7 y 15 años) quedaron bajo el cuidado del Bienestar Familiar.

La Secretaría de Salud se pronunció e informó que los jóvenes fueron atendidos por psicólogos y se activaron los protocolos correspondientes.

¿Qué arrojó el dictamen de Medicina Legal?

Sin embargo, el caso ha sido confuso y una de las hipótesis que se maneja es que el extranjero no habría abusado de ningún menor. Al parecer, los niños iban a ser adoptados por él.

Secretaría de Seguridad confirma rescate de menor en Usaquén tras denuncias por presunta violencia sexual
RELACIONADO

Secretaría de Seguridad confirma rescate de menor en Usaquén tras denuncias por presunta violencia sexual

A través de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció y respaldó esta versión. Señaló que, de acuerdo con la información preliminar, el hombre sacó al menor por el balcón tras un ‘atoramiento por comer mal la comida’: “Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender al niño”.

El dictamen de Medicina Legal arrojó que los menores no fueron víctimas de abuso sexual ni maltrato o violencia. La investigación está siendo adelantada por el Bienestar Familiar.

En horas de la mañana de este martes 16 de junio, se conoció que el extranjero fue dejado en libertad. Lo confirmó la directora del ICBF, Astrid Cáceres, en La FM.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Feminicidio

"Me dijo que estaba en peligro": familiar reveló qué pasó antes del hallazgo sin vida de una joven en Bogotá

Bogotá

Comerciantes de La Calleja evitaron millonario robo en Bogotá

Artistas

Luto en Colombia: murió una de las actrices más icónicas y reconocidas

Otras Noticias

Artistas

¡Fin de la espera! Lina Tejeiro rompió el silencio y reveló el sexo y el nombre de su bebé

La reconocida actriz también confirmó cuándo será el nacimiento.

Subsidios

Anuncian suspensión de pagos de Renta Ciudadana y Colombia Mayor: estas son las nuevas fechas

Desde el Departamento de Prosperidad Social se anunció la decisión.

Mundial de fútbol

Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO y EN DIRECTO

Antártida

Nueva temperatura récord fue registrada en la Antártida: son más frías las mañanas en Bogotá

Inteligencia Artificial

Muñecas con IA estarían ayudando a combatir la soledad y la depresión en adultos mayores