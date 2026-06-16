Dejan en libertad al extranjero capturado en el norte de Bogotá tras presunto caso de abuso

El pasado domingo 14 de junio, ocurrió un confuso hecho en el barrio San Patricio, localidad de Usaquén, norte de Bogotá.

Un grupo de personas estaba transitando cuando centró la mirada en una escena que estaba ocurriendo en el balcón de un edificio. Los ciudadanos aseguraron que un hombre presuntamente estaba abusando de un menor de edad.

¿Cómo ocurrió el hecho?

Acto seguido, grabaron lo que estaban presenciando mientras pedían a gritos que la Policía interviniera. El hombre entró junto al niño nuevamente al apartamento en medio del pánico.

Los uniformados intervinieron y tuvieron que escoltar al hombre para llevarlo a la patrulla. Se supo que es originario de Estados Unidos y había venido a Colombia hace pocos días.

También se reveló que en el edificio había otros dos menores de edad. Los tres niños (hermanos de 4, 7 y 15 años) quedaron bajo el cuidado del Bienestar Familiar.

La Secretaría de Salud se pronunció e informó que los jóvenes fueron atendidos por psicólogos y se activaron los protocolos correspondientes.

¿Qué arrojó el dictamen de Medicina Legal?

Sin embargo, el caso ha sido confuso y una de las hipótesis que se maneja es que el extranjero no habría abusado de ningún menor. Al parecer, los niños iban a ser adoptados por él.

RELACIONADO Secretaría de Seguridad confirma rescate de menor en Usaquén tras denuncias por presunta violencia sexual

A través de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció y respaldó esta versión. Señaló que, de acuerdo con la información preliminar, el hombre sacó al menor por el balcón tras un ‘atoramiento por comer mal la comida’: “Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender al niño”.

El dictamen de Medicina Legal arrojó que los menores no fueron víctimas de abuso sexual ni maltrato o violencia. La investigación está siendo adelantada por el Bienestar Familiar.

En horas de la mañana de este martes 16 de junio, se conoció que el extranjero fue dejado en libertad. Lo confirmó la directora del ICBF, Astrid Cáceres, en La FM.