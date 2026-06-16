Cruz Roja advierte que la epidemia de ébola no ha alcanzado su punto máximo y podría extenderse un año

La cepa Bundibugyo, de ébola, contra la que no existen vacunas ni tratamientos, amenaza con propagarse sin control durante los próximos doce meses en África Central.

Así lo advirtió la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), cuyo jefe de operaciones, Bruno Michon, alertó en rueda de prensa que el brote actual todavía no ha alcanzado su punto más crítico.

"Tememos que esta epidemia dure aún un año más antes de llegar a su fin", advirtió el portavoz, coincidiendo con proyecciones de otros organismos sanitarios.

El brote ha traspasado las fronteras de la República Democrática del Congo:

La emergencia deja 808 contagios y 192 víctimas mortales, lo que representa una tasa de letalidad del 24%, según los últimos registros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) basados en informes gubernamentales de la República Democrática del Congo.

Sin embargo, el alcance real de la tragedia podría ser mucho mayor. Desde la oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF) señalaron que las estadísticas institucionales "probablemente solo reflejan una parte de la realidad", un subregistro alimentado por lo que Michon describió como una "falta cruel de capacidad de diagnóstico" que impide medir con precisión la velocidad y ruta del contagio.

El epicentro de la crisis es la República Democrática del Congo, un país de más de 100 millones de habitantes que declaró el brote el pasado 15 de mayo. Es la decimoséptima vez que la nación se enfrenta a esta enfermedad y el virus logró romper las fronteras y se extendió a la vecina Uganda, donde las autoridades contabilizan 19 casos confirmados y dos fallecimientos.

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Personal sanitario ha sido víctima de agresiones en la República Democrática del Congo:

Más allá de las dificultades clínicas y de laboratorio, los equipos de emergencia enfrentan un severo desafío en el terreno: la hostilidad de los habitantes locales. El líder de operaciones de la FICR denunció que, durante los últimos días, el personal voluntario de la Cruz Roja en la República Democrática del Congo ha sufrido insultos, amenazas y agresiones físicas mientras intentaba realizar labores de contención.

Para los expertos, la solución a este brote no se limita a la asistencia médica tradicional. El representante de la FICR hizo un llamado urgente a cambiar la estrategia, insistiendo en que el éxito de la intervención depende directamente de la relación con los afectados. "La confianza no es un aspecto secundario en la respuesta al ébola. La confianza es fundamental. Sin confianza, no podemos detectar los casos a tiempo", precisó Michon.