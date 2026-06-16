Mundial de 2026: Violenta pelea entre hinchas de Argentina y Argelia previo al duelo

El icónico Times Square, en Manhattan, uno de los lugares donde diariamente se reúnen miles de turistas y locales, fue escenario de incidentes aislados entre simpatizantes de las selecciones de Argentina y Argelia durante las últimas horas del lunes y la madrugada del martes. Los hechos ocurrieron en el marco de las concentraciones previas al partido que ambos equipos disputarán por la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Lo que comenzó como una reunión de aficionados para realizar los tradicionales cantos de apoyo a sus respectivos equipos derivó en discusiones y enfrentamientos físicos menores, lo que requirió la intervención del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) para restablecer el orden en la vía pública.

Video de la violenta pelea entre hinchas de Argentina y Argelia

Desde la tarde del lunes, una gran cantidad de aficionados argentinos se concentró en la zona central de Times Square para llevar a cabo un "banderazo" de apoyo a su selección. Debido a la alta concurrencia de turistas y aficionados internacionales en la ciudad, el sector también albergó a grupos de seguidores argelinos y franceses.

Según reportaron diversos medios de comunicación que cubren el evento, el ambiente de convivencia pacífica comenzó a deteriorarse tras el intercambio de provocaciones verbales y cánticos cruzados entre facciones de ambas parcialidades.

La confrontación verbal escaló a agresiones físicas directas en sectores específicos de la plaza. Imágenes difundidas en plataformas digitales mostraron corridas, empujones y el lanzamiento de algunos objetos contundentes, como botellas de plástico y vallas de contención peatonal.

Ante el desorden generado, los comercios y teatros de los alrededores optaron por restringir temporalmente el acceso del público a sus instalaciones por razones de precaución.

El personal de la NYPD intervino de manera inmediata utilizando un protocolo de dispersión y estableciendo perímetros de seguridad para separar a los involucrados. Fuentes periodísticas locales e internacionales indicaron que las fuerzas de seguridad detuvieron a varias personas con el fin de dispersar los focos de tensión, aunque las autoridades neoyorquinas no han publicado un reporte oficial con la cifra de arrestados o de personas con contusiones menores.

Por otra parte, los reportes desde Kansas City —ciudad donde se desarrollará el encuentro deportivo en el Arrowhead Stadium— indicaron un panorama completamente normal y pacífico. En los puntos de encuentro oficiales, como el Mill Creek Park, los simpatizantes de ambos países se concentraron sin que se registraran incidentes de ninguna índole.

A raíz de lo sucedido en Nueva York, las autoridades locales y el comité organizador del torneo bajo la órbita de la FIFA evaluarán si es necesario reforzar la presencia policial en las áreas públicas y zonas de aficionados (Fan Fests) comunes, con el objetivo de prevenir nuevos roces entre hinchadas durante el resto de la competencia.

Argentina vs. Argelia: canal y hora para ver el partid

El partido entre Argentina y Argelia por la primera fecha del Grupo J de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputa hoy, martes 16 de junio, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

En Colombia este partido se podrá ver por el Canal RCN y la App del canal RCN desde las 7 de la noche.