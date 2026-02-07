Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este 2 de julio de 2026

Una nueva jornada del Super Astro Sol llegó a su fin y, con ella, quedó despejada una de las consultas que más se repite entre quienes siguen diariamente este tradicional juego de azar en Colombia: ¿cuál fue la combinación ganadora de hoy?

Tras la realización del sorteo, el resultado oficial ya fue divulgado y pasa a convertirse en la referencia correspondiente a este 2 de julio de 2026.

Como sucede en cada edición, el desenlace del juego quedó definido por una secuencia compuesta por cuatro cifras y un signo zodiacal. Ambos elementos conforman la combinación oficial anunciada al finalizar el sorteo y son los datos que identifican esta nueva jornada.

Miles de jugadores acostumbran consultar el resultado poco después de que concluye la edición diaria. Por esa razón, la publicación de las cifras oficiales marca el momento en que la información del sorteo queda completamente establecida y disponible para su verificación.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 2 de julio de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 2 de julio de 2026

El Super Astro Sol se sorteó a las 4:00 de la tarde de este 2 de julio de 2026.

Las balotas fueron reveladas por la presentadora del sorteo y la combinación ganadora en esta ocasión fue:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Una nueva combinación se suma al historial diario del Super Astro Sol

Cada edición del juego deja un registro independiente dentro del calendario de resultados. Aunque el formato del sorteo permanece igual todos los días, las cifras y el signo zodiacal cambian en cada jornada, dando origen a una combinación exclusiva para esa fecha.

Con la publicación del resultado correspondiente al 2 de julio de 2026, el Super Astro Sol completa una nueva edición y suma otra combinación a su historial diario. Desde este momento, esa secuencia queda identificada como el resultado oficial del sorteo de este jueves y será la referencia asociada a esta jornada.