Video: Viral reacción de Lionel Messi al ser requisado en el aeropuerto de EE.UU.

En la antesala de los compromisos decisivos de la fase eliminatoria de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, la delegación de la Selección Argentina de Fútbol protagonizó un inesperado momento que acaparó la atención de los medios de comunicación y las redes sociales.

Lejos del rigor táctico y la intensa preparación física que demandan los dieciseisavos de final, el foco de la noticia se trasladó temporalmente al Aeropuerto Internacional de Kansas, donde un control rutinario de seguridad desencadenó una escena marcadamente distendida encabezada por el capitán del conjunto albiceleste, Lionel Messi.

El episodio, que quedó registrado en un video grabado por testigos en la terminal aérea y que fue difundido rápidamente en medios de comunicación, expuso el clima de camaradería y tranquilidad que se vive en el seno del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

Mire el curioso momento que vivió Lionel Messi en el aeropuerto

Mientras los futbolistas realizaban la correspondiente fila para someter sus pertenencias de mano a las estrictas revisiones de escáner previas al abordaje de su vuelo con destino a Miami, un hallazgo inusual en el equipaje de uno de los referentes defensivos del equipo quebró la solemnidad del protocolo aeroportuario.

De acuerdo con las imágenes y los testimonios recabados en el lugar, los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) detuvieron el tránsito de la fila al detectar un objeto no permitido en la valija del defensor Cristian "Cuti" Romero. Al proceder con la inspección manual del bolso ante la mirada atenta de los presentes, la inspectora extrajo un encendedor de chispa de cuello largo, del tipo que se utiliza comúnmente en el ámbito doméstico para encender hornallas o velas.

La naturaleza insólita del elemento portado por el defensor del Tottenham Hotspur, sumada a la incredulidad de los oficiales ante semejante artículo en el equipaje de un deportista de élite, provocó la reacción inmediata de Lionel Messi. El astro rosarino, ubicado a escasos centímetros de la escena, no pudo contener las carcajadas. El video muestra al capitán argentino riendo abiertamente y compartiendo la complicidad del momento con el resto de sus compañeros de fila, mientras Romero intentaba gesticular una explicación, visiblemente resignado y divertido por la exposición de su descuido reglamentario.

Este tipo de episodios domésticos adquiere relevancia en el marco de la estricta cobertura periodística que rodea a la Copa del Mundo actual.

La naturalidad con la que el futbolista del Inter Miami asimiló la rigurosidad de los controles de seguridad locales no solo resalta su perfil público, habitualmente caracterizado por la parsimonia, sino que también ofrece un diagnóstico del estado anímico del grupo de cara a los desafíos deportivos inminentes. Tras cerrar la fase de grupos con un desempeño sólido que incluyó una reciente victoria ante Jordania, la delegación viajó a Florida con la mente puesta en su próximo rival, la selección de Cabo Verde.

Especialistas en la cobertura de la Selección Argentina señalan que la viralización de este contenido ratifica la comunión interna del plantel, un factor que el cuerpo técnico considera indispensable para afrontar el desgaste mental de los torneos de eliminación directa.

Aunque la anécdota del encendedor de chispa quedará como un mero registro de color en la bitácora del viaje, para los aficionados y la prensa deportiva representa una confirmación de que la presión por revalidar el éxito internacional no ha mermado el espíritu lúdico ni la cohesión del grupo humano que lidera Messi en el territorio norteamericano.