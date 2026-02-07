Gobierno de Chile propone endurecer las penas contra menores que cometan delitos graves

El gobierno chileno anunció en las últimas horas que impulsará una reforma para que los adolescentes de 16 años o más que sean responsables de delitos de alta gravedad, puedan enfrentar procesos judiciales bajo las mismas reglas de los adultos.

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De acuerdo con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, la propuesta contempla que esta medida pueda aplicarse en casos de homicidio, abuso sexual y otros delitos de gran impacto. Sin embargo, la decisión no sería automática, por el hecho que un fiscal tendría solicitar el cambio de jurisdicción y, tras surtida esta parte, el juez tendrá la última palabra.

¿Cómo se aplicaría la ley?

La legislación del país sudamericano establece responsabilidad penal desde los 14 años, aunque los menores de edad reciben sanciones distintas a las impuestas a los adultos. Esto, acorde al sistema especializado de justicia juvenil.

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El anuncio se produjo después del asesinato de un niño de 12 años durante un asalto contra su familia, caso que conmocionó a la opinión pública y puso nuevamente sobre la mesa el debate acerca del endurecimiento de las penas para adolescentes.

También se recuerda el proyecto de ley que permanece sin avances en el Congreso desde 2022 relacionado con este mismo asunto. La administración del presidente José Antonio Kast busca modificar esa iniciativa para acelerar su trámite legislativo.

¿Habría excepciones?

Otro antecedente se presentó en junio, cuando un joven de 19 años fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de un ciudadano francés. En contraste, los adolescentes que participaron en el mismo crimen recibieron penas de 10 años en un centro de internamiento para menores.

El gobierno aún no ha confirmado la fecha exacta en la que radicará la propuesta, pero informó que le dará trámite de urgencia inmediata, un mecanismo que obligaría a cada cámara del Congreso a pronunciarse en un plazo de seis días.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.