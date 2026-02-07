Aunque tengan mayores estudios, las mujeres ganan menos que los hombres en Bogotá

La brecha salarial por género no solo es una realidad entre personas con el mismo nivel educativo. El informe ‘Brechas salariales en Bogotá: desigualdades estructurales en el mercado laboral por sexo y situación socioeconómica’, de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), estableció que, incluso, mujeres con mayores estudios ganan menos que los hombres de su mismo nivel socioeconómico.

Preocupa, según la cartera distrital, que en pleno 2026, la diferencia salarial no se determina, únicamente, por factores como la edad, educación y condiciones de trabajo, también por el género.

"El estudio evidencia que las mujeres en Bogotá están haciendo la tarea: alcanzan mayores niveles educativos que los hombres de su mismo nivel socioeconómico, pero eso no siempre se traduce en mejores ingresos”.

Participación de las mujeres en el mercado laboral bogotano también es menor:

Pero las mujeres no solo ganan menos que los hombres, incluso superándolos en sus niveles de estudio. También participan menos en el mercado laboral en la capital del país.

El 42,1% de las mujeres en condición de pobreza participan, frente a un 68,5% de hombres, en la misma condición de pobreza. Una diferencia de 26,4 puntos.

Además, el promedio salarial entre hombres y mujeres registra una diferencia de 10,5%. “Aunque las mujeres no pobres registran mayores niveles educativos, los hombres continúan obteniendo mejores remuneraciones”, se lee en el informe, compartido en el sitio web de la Alcaldía.

SDDE insiste en encontrar el origen del problema:

De acuerdo con la secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, “entender dónde se originan estas desigualdades es fundamental para fortalecer las políticas que impulsan el acceso a empleos de calidad, reduzcan la informalidad y permitan que el talento y el esfuerzo sean realmente los factores que determinen las oportunidades económicas en la ciudad".

Solo entonces, la ciudad podrá trabajar en disminuir la brecha, que las mujeres han tratado de reducir, mejorando sus niveles de estudio.