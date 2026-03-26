CANAL RCN
Economía

Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy jueves 26 de marzo de 2026

¡Los afortunados ya se encuentran festejando tras el sorteo del Super Astro Sol de este 26 de marzo! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
02:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cada sorteo deja una huella breve pero concreta: una combinación que pasa a formar parte del historial del juego. Este 26 de marzo de 2026, el Super Astro Sol sumó un nuevo resultado a esa lista diaria que consultan miles de jugadores en Colombia.

A lo largo del día, las apuestas se convierten en posibilidades abiertas. Pero cuando llega el sorteo, todo se reduce a una sola referencia. No hay interpretaciones previas ni pistas: el resultado aparece y redefine completamente el panorama de quienes participaron.

Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 25 de marzo de 2026
RELACIONADO

Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 25 de marzo de 2026

¿Quiénes ganaron tras el sorteo del Super Astro Sol de este 26 de marzo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 26 de marzo de 2026

A las 4:00 de la tarde no solo comenzó la transmisión oficial del sorteo, sino que también el movimiento de las balotas.

Tanto la presentadora del sorteo como el delegado de Coljuegos estuvieron atentos y avalaron el resultado ganador, que fue el siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Un resultado que pasa de posibilidad a registro en el Super Astro Sol

Lo interesante del Super Astro Sol es que cada combinación tiene dos momentos: antes de salir, es una entre miles; después de salir, es única e irrepetible en esa jornada.

Esa transición es la que marca la experiencia del jugador. No importa cuántas jugadas existan, solo una queda registrada como la oficial del día.

A partir de ahí, cada quien decide cómo seguir: algunos ven el resultado como un cierre y otros como un punto de análisis para ajustar su próxima apuesta.

Resultado del Super Astro Sol: este es el número y el signo ganador hoy 24 de marzo de 2026
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Sol: este es el número y el signo ganador hoy 24 de marzo de 2026

Y es que en este juego, más allá de ganar o no, cada número cumple una función: convertirse en referencia para lo que viene.

El próximo sorteo del Super Astro Sol será el viernes 27 de marzo de 2026 y, como siempre, el resultado se podrá encontrar aquí en Noticias RCN.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Impuestos

El mensaje de los empresarios sobre impuesto al patrimonio que regirá dentro de poco

Finanzas personales

Estos son los requisitos que dicta la ley para conducir una moto eléctrica en el país

Finanzas personales

Ciudadanos podrán acceder a préstamos de manera fácil: también aplica a reportados

Otras Noticias

Semana Santa

¿Cómo avanza el paro minero a puertas de iniciar la Semana Santa?

Se estima que cuatro millones de viajeros salgan a carretera en la Semana Mayor. Ellos podrían ser los más afectados por el paro minero, que completa once días.

Alimentos

La tendencia que está redefiniendo el consumo de alimentos en Colombia

Esta ganando protagonismo una nueva generación de productos que conecta indulgencia con mayor conciencia y valor.

Turquía

Microchip en el plato de un comensal revela que servían carne de yegua en un comedor comunitario

Millonarios

Vélez comprará a Álvaro Montero: esta es la cifra que recibirá Millonarios

La casa de los famosos

Este sería el participante eliminado en La Casa de los Famosos Colombia por la dinámica de 'mueble', según la IA