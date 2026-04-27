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Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 27 de abril

Super Astro Sol hoy lunes 27 de abril: consulte los números ganadores, el signo zodiacal y verifique si su apuesta resultó premiada en el último sorteo.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 27 de abril
Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

abril 27 de 2026
01:38 p. m.
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Miles de personas en Colombia estuvieron atentas este lunes 27 de abril al resultado del Super Astro Sol, uno de los chances más populares del país. Como es habitual, el sorteo se realizó en la tarde y ya se conocen los números ganadores para quienes probaron suerte en esta jornada.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 27 de abril: número ganador

El resultado del sorteo de este lunes 27 de abril ya fue revelado.

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  • Número ganador: X X X X
  • Signo zodiacal: XXXX.

Recuerde que, para reclamar cualquier premio, es fundamental verificar el tiquete con un punto autorizado y confirmar los resultados oficiales. Este juego combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, lo que lo convierte en una modalidad diferente dentro del chance tradicional.

¿Cómo jugar y reclamar premios del Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se juega de lunes a sábado y permite a los participantes elegir un número de cuatro cifras junto a un signo zodiacal. Si ambos coinciden con el resultado del sorteo, el premio puede ser significativo, llegando incluso a multiplicar varias veces el valor apostado.

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Para reclamar un premio, el ganador debe presentar su tiquete original en buen estado y acercarse a un punto autorizado dentro de los plazos establecidos. En caso de premios mayores, el proceso puede requerir validaciones adicionales.

Este tipo de sorteos sigue siendo uno de los más consultados diariamente en el país, ya que miles de personas participan con la esperanza de acertar los números ganadores.

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Aunque se trata de un juego de azar, muchos jugadores siguen estrategias personales o eligen números con significados especiales.

Si participó en el sorteo de hoy, revise cuidadosamente su apuesta. Un pequeño número puede marcar la diferencia y convertir una jornada común en una gran noticia.

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