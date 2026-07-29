¿Imprevisto? Así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 29 de julio de 2026

En la mañana de este miércoles 29 de julio de 2026, el dólar en Colombia reportó un precio de apertura de 3.212,00 pesos.

Es decir que, respecto a la tasa de apertura del día inmediatamente anterior (28 de julio de 2026), hubo un descenso de 17 pesos.

En medio de ese panorama, la Tasa Representativa del Mercado quedó en 3.205,87 pesos, subiendo exactamente 0.07 pesos en comparación con la de la jornada del martes.

Precio del dólar en Colombia hoy 29 de julio de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia de la del miércoles de la semana pasada (22 de julio de 2026), perdió 32.32 pesos y tuvo una disminución del 1 %.

Revisando la TRM de hace un mes (29 de junio de 2026), el decrecimiento fue de 237.72 pesos, que representan un 6.9 %.

Además, haciendo el balance con la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (29 de julio de 2025), la reducción fue de 964.72 pesos, que significan un 23.13 %.

Así se están vendiendo y comprando los dólares en Colombia hoy 29 de julio de 2026

En promedio, las primeras tarifas que se han identificado en las casas de cambio de las principales ciudades del país son las siguientes: