Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador HOY 2 de febrero de 2026

El Super Astro Sol volvió a captar la atención de miles de jugadores durante este lunes 2 de febrero de 2026 y continuó reafirmándose como uno de los sorteos diurnos más consultados en Colombia.

Cada tarde, a las 4:00, este juego ofrece una dinámica distinta al chance tradicional, al integrar la elección de números con los signos del zodiaco.

Para participar, los apostadores deben seleccionar una cifra numérica de cuatro dígitos y uno o los doce signos zodiacales. Este ejercicio, que es sencillo, pero estratégico, le abre la puerta a múltiples escenarios en los que se puede ganar y hace que cada sorteo sea seguido con atención por personas de diferentes edades y regiones del país.

¿Será que usted ganó en el sorteo del Super Astro Luna de este 2 de febrero de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 2 de febrero de 2026

En la tarde de este 2 de febrero de 2026, las balotas se movieron y determinaron que el número ganador en el Super Astro Sol fue XXXX.

Además, tan solo unos segundos después, la balota final reveló que el signo zodiacal que estuvo del lado de los apostadores y el azar fue XXXX.

Es importante recordar que el Super Astro Sol ofrece diferentes niveles de premio. Esto significa que no siempre es necesario acertar todo para ganar, sino que existen las siguientes tres posibilidades:

Por acertar los cuatro números de izquierda a derecha y el signo zodiacal, se entrega un premio de 42.000 veces lo apostado.

Por acertar los tres primeros números de izquierda a derecha y el signo zodiacal, se entrega un premio de 1.000 veces lo apostado.

Por acertar los dos primeros números de izquierda a derecha y el signo zodiacal, se entrega un premio de 100 veces lo apostado.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Super Astro Sol?

El Super Astro Sol volverá a jugarse el 3 de febrero de 2026, a las 4:00 de la tarde, y el sorteo será vigilado por un delegado de Coljuegos.

Tenga presente que el resultado estará aquí en el portal web de Noticias RCN y que usted podrá consultarlo apenas sea oficial.