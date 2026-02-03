Emergencia invernal en Córdoba: 18 municipios en alerta máxima por inundaciones

Una emergencia invernal de gran magnitud afecta a múltiples departamentos del país, con situación crítica en Córdoba, donde 18 municipios se encuentran en alerta máxima por el desbordamiento de ríos y las intensas lluvias que no dan tregua desde el pasado domingo.

En el municipio de Tierralta, Córdoba, el río Chinú se desbordó durante la madrugada de hoy, obligando a la evacuación de 14 familias. Las autoridades locales reportan cerca de 5.000 familias damnificadas: “4.200 familias damnificadas reportadas y ahí pues no habíamos sumado las familias urbanas que hoy estimamos que aproximadamente unas 800 familias urbanas”, señalaron fuentes oficiales.

El barrio Olivardo López ha sido uno de los más afectados por la creciente. Los residentes permanecen en alerta permanente: “Me avisaron a medianoche que estuviéramos pendientes de la creciente. Vemos que el caudal del río sigue aumentando. Y esperamos que esto pare porque la verdad es que es triste, es duro. Tenemos dos noches que no dormimos, no tenemos donde dormir”, relató uno de los damnificados.

Desbordamientos en Montelíbano y riesgo por la represa de Urrá

La situación se agrava en Montelíbano, donde el desbordamiento del río San Jorge dejó al menos cuatro barrios inundados. Los habitantes tuvieron que evacuar sus pertenencias en canoas: “Ya el agua era que se nos había metido y seguida se fue barriendo, se nos llevó a las mesas, se nos llevó digamos el enfriador”, narró una afectada.

Un factor adicional de preocupación es la represa de Urrá, la central hidroeléctrica de la región, que continúa descargando más del doble de la cantidad normal de agua hacia el río, mientras las precipitaciones persisten.

Emergencia nacional: víctimas en Santa Marta y alerta en Cartagena

En Santa Marta, la emergencia invernal ha cobrado dos víctimas fatales. En Cartagena, las autoridades mantienen alerta máxima por olas de hasta cuatro metros de altura, mientras se reportó un cisterna encallado cerca de un sector residencial en Puerto Pueblo.

El Urabá antioqueño también enfrenta una situación crítica con 7.500 personas afectadas por las inundaciones.

Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades departamentales declararon calamidad pública en Córdoba, medida que permitirá a la gobernación y las alcaldías tener mayor capacidad de respuesta. Los pronósticos meteorológicos indican que las lluvias continuarán al menos durante las próximas 24 horas, lo que mantiene en vilo a las comunidades afectadas.

Las familias damnificadas enfrentan pérdidas materiales significativas y condiciones de habitabilidad precarias, mientras los organismos de socorro continúan las labores de atención y evacuación en las zonas de riesgo.