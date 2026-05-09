Los enemigos de Germán Vargas Lleras que terminaron siendo sus aliados

En la política colombiana existen figuras que trascienden las coyunturas y Germán Vargas Lleras se consolidó como una de ellas, transitando de contrincante electoral a pieza fundamental en tres gobiernos presidenciales, demostrando que en el ejercicio del poder las alianzas pueden superar los enfrentamientos ideológicos.

Esta capacidad de transitar entre la oposición y la colaboración gubernamental consolidó a Vargas Lleras como un político incómodo, pero nunca irrelevante.

Fue un político que podía ser feroz en sus críticas, pero cuyo peso político y capacidad administrativa resultaban imprescindibles para quienes ocupaban el poder ejecutivo en Colombia.

Los expresidentes enemigos y amigos de Germán Vargas Lleras

La relación con el expresidente Álvaro Uribe ejemplifica esta transformación política.

Pese a los desacuerdos iniciales, Uribe llegó a catalogarlo como "el patriota superior que reconozco con desacuerdos de coyuntura", señalando que más allá de sus diferencias puntuales, ambos compartían un compromiso con la construcción del país.

Esta evolución marcó el inicio de una serie de alianzas que definirían la trayectoria política de Vargas Lleras.

Con Juan Manuel Santos, la dinámica fue particularmente compleja. Antes de colaborar en el gobierno, Vargas Lleras actuó como férreo opositor durante la campaña presidencial de Santos.

Sin embargo, su capacidad intelectual y administrativa resultó imposible de ignorar para el entonces mandatario, quien lo incorporó a su gabinete como ministro del Interior entre 2010 y 2012.

La confianza mutua se profundizó cuando Santos lo designó ministro de Vivienda, cartera donde Vargas Lleras impulsó su bandera política de entregar más de 100.000 viviendas.

El reconocimiento culminó en 2014 cuando lo nombró vicepresidente de Colombia, cargo que ocupó hasta 2017, convirtiéndose en lo que muchos denominaron el "superministro" del gobierno Santos.

Los duros cuestionamientos de Vargas Lleras a los expresidentes Santos y Duque

El proceso de paz abrió una grieta insalvable entre ambos. Vargas Lleras se apartó completamente del santismo, criticó duramente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y cuestionó los acuerdos firmados con las Farc, convirtiéndose en uno de los contradictores más severos del legado de Santos.

A pesar de esta ruptura política, con el tiempo la relación personal se recompuso y ambos terminaron construyendo una amistad más allá de las diferencias ideológicas.

Con Iván Duque se repitió un patrón similar. Vargas Lleras ejerció como uno de los críticos más constantes de su administración, cuestionando reformas y decisiones económicas a través de columnas de opinión que golpeaban sistemáticamente a la Casa de Nariño.

Sin embargo, paralelamente a estos enfrentamientos públicos, ambos cultivaron en privado una relación de cercanía y respeto mutuo.