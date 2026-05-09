Así van los colombianos en el Giro de Italia: Santiago Buitrago abandona y Egan Bernal llega al tercer puesto

El Giro de Italia llegó con novedades para el ciclismo colombiano en su segunda etapa disputada en territorio búlgaro.

Mientras Egan Bernal celebraba su ascenso al podio provisional, Santiago Buitrago debía abandonar la competencia tras sufrir una caída a 23 kilómetros de la línea de meta.

La etapa estuvo marcada por una gran caída que afectó a varios corredores del pelotón, ensombreciendo lo que sería una jornada histórica para el ciclismo latinoamericano.

Así les fue a los colombianos en el Giro de Italia

Buitrago, integrante del equipo Bahrain Victorious, tuvo que ser trasladado al hospital después del incidente, generando preocupación en el pelotón latinoamericano.

Hasta el momento se desconoce la gravedad de sus lesiones, mientras se espera un parte médico oficial que detalle su condición.

Por su parte, Egan Bernal protagonizó uno de los momentos positivos para Colombia al bonificar seis segundos en un sprint intermedio, lo que le permitió trepar al tercer puesto de la clasificación general.

El líder del Ineos Grenadiers demuestra así su recuperación y ambiciones en esta edición de la Corsa Rosa.

La segunda jornada en Bulgaria concluyó con solo dos colombianos en competencia: Egan Bernal en el tercer lugar de la general y Einer Rubio, quien también completó una buena actuación.

La caravana del Giro disputará una etapa más en territorio búlgaro antes de trasladarse a Italia el martes, donde la Corsa Rosa recorrerá sus tradicionales caminos.

La ausencia de Buitrago representa una baja sensible para el ciclismo colombiano, que había llegado con grandes expectativas a esta edición del Giro. Mientras tanto, las esperanzas se mantienen en Bernal, quien busca recuperar el protagonismo que tuvo en ediciones anteriores de las Grandes Vueltas.

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El uruguayo Thomas Silva se quedó con la segunda etapa

El uruguayo Thomás Silva, de 24 años, se convirtió en el primer ciclista de su país en ganar una etapa del Giro de Italia, además de ser el primer uruguayo en participar en el Giro de Italia.

Silva conquistó la victoria en un sprint reducido y se enfundó la codiciada camiseta rosa como líder de la clasificación general. Esta hazaña representa un hito no solo para Uruguay, sino para todo el ciclismo sudamericano.

Durante el recorrido, el danés Jonas Vingegaard intentó romper la carrera, seguido por Giulio Pellizzari y Lennert Van Der Beek, pero el grupo de favoritos logró controlar los ataques sin que se produjeran diferencias significativas entre los candidatos al título.