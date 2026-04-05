SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 4 de mayo de 2026

En el Super Astro Sol, cada apuesta funciona como un ticket en espera. Se emite durante el día, se guarda con expectativa y solo cobra sentido cuando llega el momento de validarlo.

Este 4 de mayo de 2026, la tarde dejó esa validación definitiva con una sola combinación.

A lo largo de la jornada, los jugadores registran sus números y eligen un signo zodiacal sin saber si ese “ticket” será el correcto. Todo queda pendiente hasta que se realiza el sorteo y aparece el dato oficial.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de hoy 4 de mayo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 4 de mayo de 2026

A las 4:00 de la tarde de este 4 de mayo de 2026, después de la jornada de descanso del domingo, el Super Astro Sol volvió a jugarse.

En esta ocasión, la suerte estuvo del lado de los apostadores que tuvieron coincidencias con la siguiente combinación:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Un resultado que activa o descarta cada jugada en el Super Astro Sol

El Super Astro Sol tiene una lógica directa: cada ticket pasa por un mismo filtro. Una vez se publica el resultado, la jugada se valida o se descarta sin margen de duda.

Algunos logran coincidencia total y alcanzan el premio mayor. Otros encuentran aproximaciones, mientras que muchos simplemente quedan fuera de la combinación ganadora.

El signo zodiacal actúa como un segundo nivel dentro de esa validación. No es opcional: completa la coincidencia y define el acierto total.

Con el resultado del 4 de mayo de 2026 ya definido, la tarde queda resuelta en un solo registro. Y, como ocurre en cada jornada, ese ticket validado no cierra el juego, sino que da paso al siguiente intento, donde una nueva combinación volverá a ponerse en juego.